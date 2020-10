13/10/2020 | 14:10



Tom Veiga, intérprete do Louro José, terminou o seu casamento com a empresária Cybelle Hermínio Costa após oito meses de união. A informação foi confirmada por Cybelle em entrevista ao jornal Extra:

Sim, estamos separados há um mês já. Existiam questões que não conseguimos alinhar e, infelizmente, foram determinantes para o fim.

Ainda de acordo com ela, não há nenhuma chance de reconciliação:

Por mim, não.

Como você viu, os dois se casaram em janeiro de 2020 em um sítio no Rio de Janeiro. Esse foi o segundo casamento do intérprete do querido papagaio do Mais Você, que foi casado anteriormente por 14 anos com Alessandra Veiga.