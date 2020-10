Após desabafo, Andressa Suita ganha apoio de fãs e amigos próximos de Gusttavo Lima se preocupam com a saúde mental do cantor

13/10/2020 | 13:11



Andressa Suita falou pela primeira vez sobre o fim de seu casamento com Gusttavo Lima. A influenciadora digital deu mais detalhes e informou, inclusive, que o anúncio pegou ela de surpresa. Após o seu desabafo, feito por meio das redes sociais, ela ganhou o apoio de diversos internautas no Twitter e logo se tornou um dos assuntos mais comentados:

Andressa Suita é a prova de que a maioria dos homens podem ter a melhor mulher do mundo que uma hora vai querer a que não tem. Ela é LINDA, gente boa, bebia com ele, apoiava na carreira, vivia pela família e mesmo assim não foi o suficiente. Sinceramente, desisto dos homens..., disse uma pessoa.

Quando a Andressa Suita disse: sem qualquer queixa, sem nenhum motivo, sem abertura para eu poder salvar o nosso casamento. O peso disso foi tão real que apertou até o meu coração, imagina o dela, disse outro internauta.

Eu consegui sentir a dor da Andressa Suita nesse pronunciamento sobre o fim do relacionamento com Gusttavo Lima, disse um fã.

Uma pessoa ainda comparou o fim do casamento dos dois com Luísa Sonza e Whindersson Nunes:

O nó na garganta que deu ouvindo a Andressa Suita falar sobre como foi pega de surpresa pelo Gusttavo Lima... Como pode ter coragem de acabar com um casamento onde se tem dois filhos assim? Quero ver pessoal cancelar por falta de responsabilidade afetiva como fez com a Luísa.

Enquanto isso, segundo informações da colunista Keila Jimenez, esse anúncio do término não pegou só os fãs de surpresa: amigos do ex-casal também ficaram chocados com a notícia e dois amigos estão preocupados com a saúde mental de Gusttavo Lima. Essas duas pessoas estão apreensivas, pois acham que o isolamento social não deve ajudar o cantor e que ele deve começar a beber mais ainda por ficar longe dos filhos e de Andressa.

Esses amigos ainda garantem que a família era uma base para o sertanejo que já teve graves crises de depressão no passado.

Preferindo ficar isolado, assim como Andressa, Gusttavo não estaria atendendo e nem respondendo ninguém. Reuniões marcadas para esta semana não foram confirmadas e o celular do cantor parece ter sido desligado. Que situação, né?