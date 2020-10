Dudu Braga, filho de Roberto Carlos, está sem sentir o pé por causa da quimioterapia: - Estou meio chapado

13/10/2020 | 13:10



Dudu Braga, filho de Roberto Carlos, está batalhando mais uma vez contra o câncer. Ele, que aos 51 anos de idade foi diagnosticado com três pequenos tumores no peritônio, membrana que recobre a parede abdominal, iniciou novas sessões de quimioterapia e, nas redes sociais, falou na última segunda-feira, dia 12, sobre os efeitos do tratamento.

Por meio do Instagram Stories, o produtor musical disse que se sente chapado e sem sentir o próprio pé em razão das sessões de quimioterapia.

- Amanhã, vou fazer mais uma quimioterapia. Hoje estou sem sentir nada no meu pé; não tenho sensibilidade alguma. Amanhã, vou falar com os doutores Maluf e Rodrigo para ver o que é. Mas estou bem.

Dudu ainda agradeceu o apoio que vem recebendo.

- Estou meio chapado. Acho que vai dando uma acumulada com essa história da quimioterapia. Mas estamos aqui, juntos. Beijos e obrigado por tudo, acrescentou ele, que passará ao todo por seis sessões de quimioterapia para tratar a doença.