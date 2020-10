UE/Barnier: trabalharemos para fechar acordo com Reino Unido nos próximos dias

13/10/2020 | 12:19



Principal negociador da União Europeia (UE) para o Brexit - a saída do Reino Unido do bloco europeu -, Michel Barnier afirmou, nesta terça-feira, 13, que a UE continuará trabalhando nos próximos dias para chegar a um "acordo justo" com Londres para o período subsequente à oficialização da separação, em 1º de janeiro de 2021. "Uma forte união da UE ficou confirmada diante do Conselho Europeu", escreveu Barnier, em publicação no Twitter. Os dois lados aceleram as negociações para tentar fechar um pacto até a próxima quinta-feira, dia 15, prazo estabelecido pelo governo britânico para um entendimento. O primeiro-ministro, Boris Johnson, já sinalizou que, se até essa data não houver progressos, Londres pode abandonar as discussões.