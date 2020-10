Luana Piovani recebe mensagem do ex-namorado e reencontra os filhos após se recuperar do coronavírus

13/10/2020 | 12:10



Luana Piovani está recuperada do coronavírus! Na manhã desta terça-feira, dia 13, a atriz usou o Instagram Stories para mostrar que reencontrou os filhos, Dom, de oito anos de idade, e os gêmeos Bem e Liz, de cinco anos.

- Olha aqui, a mamãe negativou, mamãe negativou, disse ela enquanto abraçava e beijava as crianças. Os pequenos também comemoraram o reencontro após cerca de duas semanas afastados da atriz, que ficou isolada em sua casa em Cascais, em Portugal.

Além de celebrar o reencontro com os filhos, Luana também contou que está voltando a trabalhar. Ela falou sobre o assunto depois de pontuar que estava pegando sua bolsa pela primeira vez desde que voltou de viagem e testou positivo para a doença:

- Sabe o que é maravilhoso? Eu estou pegando a minha bolsa agora, depois de 25 dias na jaula. E ela está tipo de chegada de viagem. Eu tinha chegado de Paris, de Ibiza... estava meio bagunçada. E aí agora eu fui mexer, tem um monte de papéis de recibo de pagamento, um monte de cartão de embarque, batom, maquiagem, preservativo. A bolsa ainda está no mood férias e eu começando a trabalhar hoje, disse.

Piovani foi diagnosticada com a doença no dia 18 de setembro. Ela realizou dois testes para saber se estava recuperada. O primeiro, no entanto, deu resultado inconclusivo e ela precisou estender o período de quarentena, refazendo o exame apenas no último final de semana.

No feed do Instagram, ela ainda publicou uma foto em que comemora o fim da quarentena: Mamãe saiu da jaula. Asas outra vez!, disse ela.

Ofek Malka, ex-namorado da beldade, a surpreendeu com um comentário na postagem:

Linda! Você pode voar para Israel com essas belas asas?, questionou ele, que ainda não obteve resposta da amada.