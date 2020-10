Operação 'Aparecida' inibe criminalidade durante o feriado

Da Redação



13/10/2020 | 10:59



A Operação Aparecida, realizada pela polícia militar, conseguiu inibir a ação da criminalidade na região. Atuando em três frentes - rodoviária, nas vias urbanas e em combate a bailes funk -, os policiais conseguiram manter os números dentro do esperado.

Segundo dados da polícia, a operação, realizada de sexta-feira até ontem, esteve em 260 pontos. Na ação, foram presos em flagrante 5 pessoas, 1 quilo de droga foi apreendida, 145 motos, 5 carros, foram feitas 14 ações em bailes e nenhuma arma foi apreendida. "A quantidade de ocorrências foi de acordo com o que a gente já esperava. Graças a Deus tivemos sucesso na ostensividade", diz o Coronel Renato Nery, comandante da operação.

O sucesso da operação, acrescenta, foi em razão da mobilização prévia, principalmente nas estradas. "Deslocamos uma parte do nosso efetivo para apoio ao policiamento rodoviário, tendo em vista volume de trânsito no sistema Anchieta-Imigrantes, onde normalmente gera-se congestionamento, que acarretam em ocorrências de furtos e roubos. Alguns marginais se aproveitam do trânsito parado para prática de delitos", explica. "O índice de ocorrência durante o fim de semana foi bem baixo considerando um final de semana prolongado em razão da presença da polícia militar", completou.