Como é o Halloween da Legoland, parque temático na Flórida

Voltado para crianças de 2 a 12 anos, o parque temático Legloand Florida, situado em Winter Haven, a cerca de uma hora de carro de Orlando, está promovendo noites especiais de Halloween. A diversão rolará em todos os fins de semana de outubro, com direito a travessuras, guloseimas, shows sazonais e presença de personagens Lego.

Durante o Halloween da Legoland, os pais poderão acompanhar os filhos fantasiados nas missões de coleta de doces em seis locais de “travessuras ou gostosuras”. Todos eles foram planejados para que a distribuição das guloseimas aconteça sem contato físico. Além de incentivar o distanciamento social, os funcionários usarão coberturas faciais (máscaras e/ou protetores faciais) e luvas.

Halloween da Legoland

Entre as atrações especiais do Halloween da Legoland estão os eventos The Groovin ‘Graveyard e Candy-Coated Curse. Ambos acontecerão em horários diferentes ao longo do dia nos fins de semana até 31 de outubro.

A programação deste ano também celebra o retorno das experiências dos personagens à Legoland Florida, com um elenco de personagens arrepiantes que os visitantes só podem ver durante o Halloween. Entre eles estão Rockin ‘Frankenstein, Mummy e Lord Vampyre, além de Scarecrow, Spider Lady e Brickbeard.

Todas as interações entre personagens e performers serão realizadas em espaço aberto, com dois metros ou mais de distanciamento, em plataformas elevadas.

Mosaico de Lego

As crianças serão convidadas ainda a ajudar na criação de uma enorme obra-prima em mosaico Lego, peça por peça, ou a desafiar a si mesmas e a seus amigos em uma competição temática de naufrágio de piratas fantasmagóricos para ganhar prêmios. Quem participar dessas atividades receberá um conjunto de peças pré-embaladas para se juntar à diversão.

Durante o Halloween da Legoland, haverá ainda medidas aprimoradas de saúde em todo o parque, segundo nota divulgada pelo complexo. Elas incluem capacidade reduzida, pagamentos sem dinheiro, controles de temperatura na chegada e práticas de limpeza constantes.