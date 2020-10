São Caetano inaugura ambulatório de reabilitação pós-Covid

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABc



13/10/2020 | 11:10



A Prefeitura de São Caetano inaugurou, na manhã desta terça-feira (13), o ambulatório de acompanhamento e reabilitação pós-Covid. A unidade - localizada na rua Oriente, altura do número 501, no bairro Barcelona -, acompanhará pacientes que ficaram com sequelas causadas pela doença durante a recuperação. É a primeira unidade de saúde a fazer esses atendimentos no Grande ABC.

No local, os pacientes serão atendidos por um clínico geral que, após triagem, vai encaminhar o morador para acompanhamento com demais profissionais, como fisioterapeutas, psicólogos ou nutricionistas, além dos exames na rede municipal.

De acordo com a secretaria de Saúde, Regina Maura Zetone, serão pelo menos 1.000 pacientes atendidos nos próximos dois meses.

“O clínico vai avaliar e pedir os exames laboratoriais, vai pedir qualquer tipo de exame necessário e caso avalie que exista uma sequela vai encaminhar para especialista ou direto para a reabilitação mesmo”, detalha.

