13/10/2020 | 11:11



Maiara e Fernando Zor reataram o namoro mais uma vez e, na última segunda-feira, dia 12, dividiram com os internautas alguns momentos da viagem que fizeram à praia. Um dos cliques, em especial, chamou atenção ao mostrar o sertanejo no colo da amada.

Na legenda, Fernando brincou com a foto, dizendo:

Namore alguém que te trate como o princeso que você é!

A volta do romance de Maiara e Fernando foi confirmada pelo próprio casal após a publicação de uma foto no perfil do cantor.

Eu deixo você ir, só pra te ver voltando!