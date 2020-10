Em jantar romântico, Sasha Meneghel ganha declaração do namorado: Amor da minha vida

13/10/2020 | 11:11



Na noite da última segunda-feira, dia 12, Sasha Meneghel aproveitou um jantar romântico ao lado do namorado, João Figueiredo! O casal foi a um restaurante em São Paulo e posou para uma foto mostrando a vista noturna da cidade. Na legenda, o cantor gospel fez uma declaração apaixonada:

Eu e o amor da minha vida.

Nos comentários, Sasha escreveu:

Essa foto tá muito chique pra mim hahahaha.

Lembrando que ambos vivem trocando declarações de amor e não escondem o fato de que querem construir um futuro juntos - com direito, até mesmo, a filhos!

Dia das Crianças

No dia 12 de outubro comemora-se o Dia das Crianças e, por isso, Xuxa Meneghel quis usar a data para fazer uma homenagem para sua mãe, Dona Alda, que morreu em 2018. Junto com duas fotos em que mostra Sasha em um momento de carinho com a avó, a apresentadora escreveu o seguinte:

Hoje no Dia das Crianças vou deixar essa imagem nos ensinar... Sassa é o que eu fui pra minha mãe. Como você é pra quem te ama? Pra quem você diz amar? SEJA AMOR.

Madrasta

Luhana Melloni, esposa de Luciano Szafir, celebrou o aniversário na última segunda, dia 12, e ganhou uma homenagem do marido. Junto com uma foto em que o casal ainda aparece com os dois filhos, Mikael e David, Luciano escreveu o seguinte:

Parabéns, meu amor, obrigado por cuidar da gente com seu jeito tão doce e ser o pilar da nossa família, te amamos muito...

Nos comentários, Sasha deixou um recado fofo para a madrasta:

Parabéns, Luhaa, muita, muita saúde!!! Que Deus sempre abençoe vocês!