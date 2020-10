Andressa Suita desabafa sobre fim do casamento com Gusttavo Lima: - O que me restou foi aceitar

13/10/2020 | 11:11



Andressa Suita quebrou o silêncio sobre o fim de seu casamento com Gusttavo Lima. Na manhã desta terça-feira, dia 13, a modelo usou o Instagram Stories para dizer que, assim como os fãs do agora ex-casal, também ficou surpresa com o pedido de divórcio, que aconteceu de forma repentina.

- Oi, gente, eu precisava vir aqui falar um 'oi' com vocês, né? Mas foi necessário eu ficar um pouco distante para assimilar tudo que estava acontecendo, tudo que está acontecendo. Assim como para vocês, pra mim também foi um choque. Domingo passado (04) estava tudo bem, a gente tinha acabado de chegar de uma viagem familiar, assim com eu postei aqui pra vocês, quem me acompanha sabe, e na madrugada de domingo pra segunda eu fui acordada, e comunicada, que não dava mais pra gente continuar como um casal. Sem qualquer queixa, sem nenhum motivo, e sem abertura pra eu poder salvar o nosso casamento, disse ela.

Com a aparência abatida e a voz calma, Andressa ainda relatou que o casal tinha problemas no relacionamento, mas nada que fosse motivo para uma separação. Ela pontuou que não está de acordo com o fim do casamento, mas que não teve escolha:

- Eu sempre fui um livro aberto, eu sempre compartilhei aqui com vocês o que era real, o que eu achava que era real. E não era um conto de fadas, tinha alguns problemas como qualquer outro casal, mas nada a ponto de nos separar. O que me restou foi aceitar, não que eu esteja de acordo, mas eu não tive outra escolha.

Ela ainda afirmou que quer continuar a dividir sua vida com os fãs e seguidores e que precisa seguir vivendo mesmo após o momento difícil em sua vida:

- Eu vim aqui falar com vocês, porque minha vida precisa continuar, eu preciso cuidar do que eu tenho de mais especial na minha vida, que são os meus filhos, e cuidar de mim também. Eu vou seguir por eles e para eles.Eu quero continuar postando meu dia a dia, meus trabalhos e vida que segue. Muito obrigada por todas as mensagens de carinho, apoio. Fui muito bem acolhida, ainda estou sendo por vocês, meus amigos, minha família. Mas agora eu preciso continuar.