Lexa é vítima de roubo no Rio de Janeiro: - Estou nervosa

13/10/2020 | 09:11



Que susto! A cantora Lexa relatou nas redes sociais que foi vítima de um roubo na noite da última segunda-feira, dia 12, após apresentar o TVZ, no Multishow, nos estúdios da Globosat, no Rio de Janeiro.

- Nossa, agora eu estou mais tranquila. Eu fui assaltada ali na altura do Barra Shopping, meu stylist também. Levaram meu celular. Na hora eu quis me comunicar, porque eu não lembrava das minhas senhas. Consegui agora recuperar meu Instagram. Fiquei muito nervosa. Na hora não conseguia lembrar de nada. Quem já foi assaltado, fica em pânico, em choque. Estou falando no celular da minha mãe, agora que consegui recuperar tudo, com ajuda de várias pessoas. Estou bem, disse ela explicando a situação.

Antes de tranquilizar os fãs, Lexa havia publicado um vídeo no Instagram da mãe, Darlin, sobre o ocorrido, sem dar mais detalhes.

- Gente, eu acabei de ser roubada, mas eu estou bem. Só estou nervosa. Mas só para vocês saberem, porque se eu tiver sumida, se eu sumir um pouco..., disse.

Horas após o susto, Lexa voltou às redes sociais para lamentar que havia ficado sem o celular:

- Eu saí do programa tão feliz, tão feliz. Aí que programa delicioso, especial. Me diverti muito, aí aconteceu isso. Enfim, muito ruim. Que bagulho ruim. É chato né? Você perder, ter que bloquear... todo estress emocional que é. Amanhã acordo cedo para trabalhar e a vida continua, completou.