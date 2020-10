'Gilmore Girls' completa 20 anos de boas histórias

13/10/2020 | 07:00



Série que cativou fãs no mundo todo e, por aqui, não foi diferente, Gilmore Girls acaba de completar 20 anos. Sim, seu primeiro episódio foi ao ar no ano 2000. E, para quem quer matar a saudade ou conhecer a série, todas as sete temporadas estão no catálogo da Netflix. Além do especial Gilmore Girls: Um Ano para Recordar, composto por quatro episódios, de 90 minutos cada.

A história, criada por Amy Sherman-Palladino, mostra a divertida e emocionante relação entre mãe e filha, que têm uma conexão muito forte, o que as faz muito amigas. Lorelai Gilmore (Lauren Graham) Rory (Alexis Bledel) vivem na pequena Stars Hollow, onde todos se conhecem e gostam de dar pitacos na vida dos outros. Mãe solteira, Lorelai trabalha em um hotel; a filha, muito estudiosa, tem o objetivo de entrar na faculdade.

Em meio a essa relação das duas, estão os amigos e familiares. Os pais de Lorelai fazem de tudo para se reaproximar da filha e da neta, são jantares e festas para que isso se concretize, nem sempre com resultado positivo. Entre os amigos, Luke (Scott Patterson), dono da lanchonete onde as duas tomam café diariamente, está sempre disposto a ajudar a dupla. E tem ainda a amiga Sookie (Melissa McCarthy), uma cozinheira cheia de talento e boas receitas.

Vida de cinema

A série Cineastas, que estreia nesta terça, 13, às 18h45, no canal A&E, mostra trabalhos de diretores brasileiros. Em cada um dos dez episódios, destaque para Cacá Diegues, Fernando Meirelles, Rosemberg Cariry, Cláudio Assis, Tata Amaral, Beto Brant, Jorge Furtado, Lúcia Murat, Marcelo Gomes e Bruno Barreto. Dirigido por Hermes Leal, mostra a trajetória desses cineastas e ainda pontua fatos importantes que marcaram a cinematografia nacional. Na estreia, Beto Brant, diretor de O Invasor, fala de seu cinema e o que ele representa em sua vida.

Importante legado

O Canal Brasil presta homenagem ao ator Cecil Thiré, que morreu aos 77 anos, no dia 9 de outubro, com a exibição dos filmes Muito Prazer (1979) e Ainda Agarro Esta Vizinha (1974), com o qual foi premiado pela APCA como melhor ator em 1975. Produções serão mostradas de terça, 13, para quarta, 14, a partir da meia noite. Filho da atriz Tônia Carrero e o artista plástico Carlos Arthur Thiré, o ator e diretor continuou a trajetória familiar, deixando sua marca não apenas da TV, onde fez diversos trabalhos, mas também no cinema e no teatro.

Coquetel noturno

Estreia nesta terça, 13, na Band, o Bar Aberto, um novo reality show, que conta comando de Marina Person e Márcio Silva. O objetivo será o de encontrar o melhor bartender amador do Brasil. Exibição será após o Jornal da Noite.

Caminho sinistro

Depois de sofrer com o suspense da primeira temporada, no dia 22 chega à Netflix The Alienist: O Anjo das Trevas. Enquanto no anterior a busca era por um serial killer, neste, Sara (Dakota Fanning), que tem a sua própria agência de investigação, precisa desvendar o sequestro da filha do cônsul-geral da Espanha. Para isso, terá a seu lado o Dr. Kreizler (Daniel Brühl) e do repórter John Moore (Luke Evans).