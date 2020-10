Do Diário do Grande ABC



12/10/2020 | 23:59



O eleitor do Grande ABC deve ficar espantado com o altruísmo demonstrado por 88% dos 142 vereadores da região. A vontade de servir aos cidadãos é tanta que quase todos eles querem permanecer por mais quatro anos nas câmaras. E dentre os que não tentarão a reeleição, vários terão suas fotos e nomes nas urnas, porém, como candidatos a prefeito ou vice.

A Constituição Federal define que cabe aos vereadores elaborarem as leis municipais e fiscalizar a atuação do Executivo, no caso, o prefeito. Eles também devem propor, discutir e aprovar as normas a serem aplicadas no município. Com destaque para as que envolvem impostos, educação e saneamento básico. Além da Lei Orçamentária Anual, que disciplina a forma como a prefeitura irá gastar o dinheiro arrecadado por meio dos impostos.

O site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) traz uma interessante definição sobre a palavra vereador. Deriva do vocábulo ‘verea’, que é forma arcaica portuguesa de vereda ou caminho. Dessa forma, o vereador é aquele que vereia ou orienta o caminho. Em resumo, é a ligação entre o povo e o governo municipal.

Uma análise um pouco mais aprofundada das notícias geradas pelas casas legislativas da região mostra que nem todos os ocupantes destes espaços estão preparados para o importante cargo a que foram eleitos e que nele tentam ficar.

Nas páginas deste Diário foram reportadas situações que em nada abonam os currículos dos edis. Desde invasão a hospitais e outros equipamentos de saúde municipais, sobre o pretexto de mostrar que lá ocorriam irregularidades, até a troca de carros oficiais em plena crise, aumento dos próprios salários, discussões nada republicanas, emprego de parentes, vistas grossas a ações do Executivo, e por aí vai.

Diante de tudo isso, cabe aos munícipes das sete cidades avaliarem o desempenho dos que querem permanecer nas cadeiras e se informar sobre o currículo dos que tentam chegar pela primeira vez. Depois, com calma, decidir quem merece ser o seu representante no próximo mandato.