Segunda edição de curso de ciência para meninas abre inscrição

13/10/2020 | 00:01



A segunda edição do curso menina ciência, ciência menina, promovido pela UFABC (Universidade Federal do ABC), em parceria com cientistas de instituições parceiras, está com as inscrições abertas até o dia 24. Objetivo é aproximar alunas do ensino fundamental 2 (do 6º ao 9º ano) das diversas áreas da ciência. Ao todo são 120 vagas, sendo 60 para estudantes da rede pública e 60 para jovens da rede privada.



Em razão da pandemia, os cinco encontros do programa serão realizados on-line. As atividades serão nos dias 7, 13, 20 e 27 de novembro e 4 de dezembro, incluindo atividades pelo WhatsApp, experimentos em casa com palestras e rodas de conversas, sempre no período da tarde. As estudantes terão acesso a conteúdos de biologia, astronomia, química, matemática, física, educação e história da ciência e filosofia.



As inscrições podem ser feitas via Google Forms, cujo link está disponível no site https://eventos.ufabc.edu.br/meninaciencia/. A seleção será feita por meio de sorteio no dia 26. Após divulgação da lista de participantes e de espera, as estudantes deverão fazer o cadastro no sistema da UFABC, o Sigaa.



Esta é oportunidade para as meninas terem contato com mulheres cientistas das áreas STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, traduzido do inglês), normalmente dominada por homens. Assim, o intuito é mostrar o papel de mulheres cientistas em diferentes setores, ampliando os horizontes destas jovens para que possam, no futuro, seguir carreira científica.



No ano passado, a primeira edição contou com 50 estudantes, que participaram de encontros presenciais entre outubro e novembro.