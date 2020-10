Aplicativo gratuito auxilia na capacitação de professores

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



13/10/2020 | 00:01



As empresas Educa Space e B42 lançaram aplicativo Educabox, que disponibiliza, gratuitamente, conteúdos que vão auxiliar no autodesenvolvimento e na capacitação dos professores e também de educadores sociais e corporativos. Desenvolvido pela pedagoga e mestre em educação Karina Tomelin, a ferramenta tem como objetivo atender aos desafios impostos pela pandemia de Covid-19 e a necessidade de substituição do ensino presencial pela aprendizagem remota. O aplicativo já está disponível gratuitamente nas lojas on-line tanto para o sistema iOS como para Android.



Professora de língua inglesa há 13 anos e moradora de São Caetano, Marjory Donda, 31 anos, foi apresentada ao Educabox por outra professora, e encontrou no material suporte quando precisa de ajuda rápida, além do sentimento de “que não está sozinha, que existem outros docentes com as mesmas dúvidas”, define.

“Quando a gente entra no aplicativo e vemos questões sobre as dificuldades que enfrentamos no dia a dia, sabemos que é uma situação comum a vários profissionais”, afirma.



Marjory relata que encontrou diversas sugestões no aplicativo tanto para aspectos técnicos, como a gestão na sala de aula, e também questões metodológicas. “São soluções rápidas, não são artigos ou vídeos longos, são respostas pontuais e, se o professor quiser se aprofundar no tema, também há sugestões de links para leituras mais longas”, completa. “É uma ferramenta útil tanto para quem está começando a dar aula agora como para quem já tem experiência, porque as situações em sala de aula ou a distância são muito dinâmicas”, concluiu.



A idealizadora do aplicativo ressalta que o professor é o profissional que forma todas as outras profissões e por isso precisa ser amparado, ainda mais em um momento de pandemia como o que o mundo está atravessando neste momento. “Seu papel é fundamental e para dar o seu melhor, ele também precisa receber o melhor, desenvolver-se técnica e emocionalmente e aprender para ensinar todos os dias”, afirmou Karina. “O aplicativo vai ajudar educadores a se conectar em com ideias, teorias, conceitos e referências de forma rápida e fácil”, explicou.



O Educabox conta com o apoio oficial de entidades e empresas ligadas à educação, como a Abed (Associação Brasileira de Educação a Distância), Anaceu (Associação Nacional dos Centros Universitários), Ampesc, Guia EAD Brasil, Professores Exponenciais, Learn Design, TEO (Tecnologias Educacionais Online), Meta Aprendizagem, Simplifica Edtech e Educação do Futuro.