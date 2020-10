Santo André aposta em limpeza para garantir segurança em parque

Tauana Marin

Do Diário do Grande ABC



13/10/2020 | 00:01



O feriado do Dia das Crianças com calor forte levou dezenas de famílias aos parques do Grande ABC. Cada vez com menos restrições impostas pela quarentena, os playgrounds tinham até filas para utilizar os brinquedos, como no Parque Celso Daniel, em Santo André. Com intuito de minimizar a possibilidade de contágio pelo novo coronavírus, a Prefeitura até contratou empresa terceirizada para limpar e pulverizar substância sanitizante em todas as atrações.



A monitora de aula Adriana Cordeiro, 36 anos, veio de São Paulo para usufruir da estrutura do espaço andreense. “Resolvemos sair um pouco no Dia das Crianças. Levei minha filha de 10 anos e minha sobrinha, de 9. Óbvio que tomamos todos os cuidados, porque sabemos que eles são fundamentais, como uso de máscaras e de álcool gel. Elas se divertiram e ficaram felizes.” Adriana conta que gostou da organização do parque e que uma equipe de limpeza, de tempo em tempo, fazia a higienização dos brinquedos, sem exceção. “Apesar do grande número de pessoas, o fluxo era bom, porque o espaço é grande. E a maioria estava seguindo as recomendações.”



Outra família que fez questão de marcar presença no parque andreense, localizado na Avenida Dom Pedro II, no bairro Jardim, e que funciona das 6h às 19h, foi a da funcionária pública Milena Ferreira, 28, de Santo André. Ela, que costuma frequentar o espaço, estava acompanhada dos dois filhos, um menino e uma menina. “Tanto tempo em casa está quase impossível mantê-los aos fins de semana. Por isso escolhemos sempre lugares ao ar livre, porque acreditamos que a chance de contaminação seja menor.” Em comemoração ao feriado, a família de Milena fez um piquenique, aproveitou a área verde do local e depois ficou bom tempo com as crianças nos brinquedos.



O Diário questionou a Prefeitura de Santo André sobre a ação de limpeza que estava acontecendo ontem no Parque Celso Daniel. Segundo o prefeito Paulo Serra (PSDB), como na sexta-feira a cidade, assim como todo Grande ABC, passou da fase amarela para a fase verde do Plano São Paulo – programa que normatiza a flexibilização da quarentena –, foi feita a contratação de equipe para limpar e pulverizar os equipamentos de lazer.



“Desde o início da pandemia estamos tomando os cuidados, como os pit-stops de prevenção (nos pontos de grande circulação) e adotamos a mesma estratégia nos parques. Por causa do bom tempo e do feriado, sabíamos que haveria um público maior. Tomamos todas as medidas, organizamos o fluxo para não ocorrer aglomerações e trouxemos essa higienização para manter os brinquedos sempre limpos. E que assim continuemos nessa evolução de vencer o vírus, diminuir o número de casos e, aos poucos, voltando à normalidade”, comentou o chefe do Executivo.



Em São Bernardo, uma das principais atrações foi o Parque da Juventude – Città Di Maróstica, no Centro, que reabriu as portas no sábado após a transição de fase do município e vai funcionar de terça-feira a domingo, das 6h às 22h, com limite de 60% de sua capacidade. “Após a revitalização, o Parque da Juventude tem sido ótima opção para quem deseja andar de skate, patins, bicicleta ou até mesmo fazer caminhada. Quem vier ao parque traga sua máscara, seu álcool gel e os equipamentos de segurança caso seja atleta”, comentou o prefeito Orlando Morando (PSDB).