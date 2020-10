Raio X do mercado de temporários

Lucas Nogueira

Diretor da Robert Half



13/10/2020 | 00:07



Recentemente, durante pesquisas da Robert Half para a composição do 13º ICRH, mapeamos que 95% dos profissionais desempregados aceitariam trabalhar em um projeto temporário para se recolocar e 86% dos empregados que já atuaram nesse modelo de contratação afirmaram que a experiência foi positiva para o currículo. É importante ressaltar que aqui estamos falando de cargos que variam de analista a diretores. São posições estratégicas nas quais os profissionais ingressam com a missão de resolver um desafio pontual, foco em resultados e alta atenção no cumprimento dos prazos. Na prática, atuam como especialistas.

1 – Vantagens do modelo de trabalho

Aquisição de experiência é a principal vantagem citada por 85% dos profissionais que já trabalharam como temporários e foram entrevistados para a produção do 13º ICRH. Eles também citaram que o modelo de trabalho vale a pena por outros quatro motivos: networking, flexibilidade, contato com ferramentas novas e oportunidade de efetivação.

2 – Onde há oportunidades

Na área de projetos, as contratações acontecem, em geral, em maior volume para os cargos de especialista. Mas também existem oportunidades para analistas, gerentes, coordenadores e diretores. As áreas que mais contratam são tecnologia, jurídica, finanças, vendas, marketing e recursos humanos.

3 – Por que as empresas contratam

Metade dos líderes entrevistados pela Robert Half durante a sondagem do 13º ICRH disse contratar profissionais de projetos prioritariamente pela necessidade de especialização técnica. Porém, o mapeamento mostrou que as contratações também acontecem devido à sobrecarga da equipe interna ou pela flexibilidade da contratação, imprevisibilidade econômica para uma contratação permanente ou falta de headcount aprovado.

4 – Cuidados ao preencher o currículo

Ao contrário de passagens relâmpago por diferentes empresas, a atuação em projetos agrega valor para a carreira, mas desde que você saiba destacá-la de maneira adequada tanto no currículo quanto no discurso diante de um potencial empregador. Procure sempre frisar que as experiências anteriores referiram-se a projetos, com datas para início e término. Não esqueça de enfatizar as competências adquiridas, os papéis que assumiu ao longo do trabalho e os objetivos alcançados, sempre com dados e fatos que comprovem o diferencial da sua participação na ação.

5 – Perfil do profissional

Além de especialização na área que se deseja atuar, é importante que o profissional de projetos seja resiliente e focado no resultado das ações, além de ter alta capacidade de autogerenciamento. Em muitos casos, a fluência em inglês é obrigatória e o conhecimento de outros idiomas, desejável, principalmente para atuação em multinacionais. Ter experiência internacional é um diferencial importante.