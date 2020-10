Na chapa de Morando, Mendigata se inspira em Michelle Obama

Daniel Tossato



13/10/2020 | 00:40



Integrante da chapa do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), Fernanda Lacerda, a Mendigata (PSDB), personagem participante do extinto programa Pânico na TV, debuta na disputa por vaga no Legislativo de São Bernardo e cita o nome de Michelle Obama, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, como uma de suas inspirações na política.

Moradora do Centro de São Bernardo desde que nasceu, há 32 anos, Fernanda afirmou que quer incentivar e colaborar com ações que visam o protagonismo feminino, prevenção de violência doméstica e independência econômica. “Admiro muito a Michelle Obama. Ela teve participação diferenciada como primeira-dama dos Estados Unidos, com importantes ações que foram exemplo”, declarou a modelo e empresária.

Fernanda alegou que decidiu ser candidata por conhecer “a realidade da população de São Bernardo” e que está motivada a propor soluções para os problemas sociais, especificamente para as mulheres. “Nós, mulheres, somos maioria entre os eleitores. Nos últimos anos temos aumentado nossa representatividade em grandes e importantes cargos, como executivas de empresas, direção. Porém, na vida pública ainda há muito para preencher e realizar trabalho diferenciado, enfatizando o poder feminino para projetos e ações para a vida das pessoas”, disse. Ela irá utilizar a alcunha Mendigata nas urnas. “Fiquei conhecida pelo personagem, mas depois disso desenvolvi e trabalhei em outros cargos, também sou empresária. Acredito que a confiança do eleitor será resultado das propostas que temos para a cidade e do diálogo com as comunidades”, emendou.

Sobre a possibilidade de sofrer machismo na disputa, uma vez que ganhou popularidade por personagem estereotipada no meio artístico, Fernanda afirmou que vai atuar contra o preconceito. “Vivemos em um País culturalmente machista e nós, mulheres, batalhamos todos os dias para buscar nosso espaço na sociedade”, pontuou, evitando atrelar seu nome a celebridades da TV que não tiveram êxito nas urnas. “Faço parte de um grupo político forte, com propostas sérias e capazes de melhorar a vida da população.”