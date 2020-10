Bate-cabeça na campanha de Ailton

Raphael Rocha



13/10/2020 | 00:31



O clima não anda nada bom dentro da campanha do ex-vereador Ailton Lima (PSB) à Prefeitura de Santo André. Na última semana houve reunião da cúpula que pensa o projeto político e buscou mudança de rota, com aumento do volume de críticas ao prefeito Paulo Serra (PSDB). Houve quem sugerisse até que os ataques fossem mais pesados, até porque, o cenário mostra amplo favoritismo do tucano. Mas nem todo mundo concordou com o tom bélico no processo eleitoral e teve candidato a vereador que ficou sabendo da tática que já avisou que não vai conduzir sua campanha desse modo. Quem acompanhou a discussão saiu com a impressão de que o bate-cabeça está instalado e que não há tempo para reverter.

Foco

Outro fator tem chamado atenção na campanha de Ailton Lima (PSB) em Santo André. São raras as agendas nas quais o socialista está do lado de seu candidato a vice, o médico Léo Kahn (Republicanos). Kahn foi alçado a essa condição depois que o ex-prefeito Aidan Ravin (Republicanos) foi diagnosticado com Covid-19, passando por longa batalha de recuperação depois de vencer a doença. Dizem que Kahn, por não concordar com as diretrizes da campanha de Ailton, voltou suas forças e atenções para a campanha da mulher, Ana Glória Silva (Republicanos), a uma cadeira na Câmara de Santo André.

Só um discurso

Desde que a campanha eleitoral começou para valer, há críticas quanto à tática adotada pelo prefeiturável Ailton Lima (PSB) dentro do núcleo duro. Existe a avaliação negativa de que Ailton busca votos apenas nas periferias e nas igrejas evangélicas, ignorando outros setores da cidade que poderiam ouvir suas propostas – é importante lembrar que Ailton foi secretário de Desenvolvimento Econômico na primeira metade do governo de Paulo Serra (PSDB, hoje adversário) e que, nessa função, teve oportunidade de dialogar com outras classes do município.

Onda bolsonarista

Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), em sua tradicional live de quinta-feira, anunciou que nas últimas duas semanas do pleito municipal deve anunciar o nome de candidatos de grandes cidades que merecem o seu apoio. Embora Bolsonaro não tenha citado São Bernardo, o prefeiturável Rafael Demarchi (PSL) viu o copo meio cheio. Tanto que, via sua mulher, Laura, que tem boa relação com a ministra dos Direitos Humanos e da Família, Damares Alves, busca uma agenda de Demarchi com Bolsonaro. Se acontecer uma foto ou um vídeo, avalia o candidato à Prefeitura de São Bernardo, a onda bolsonarista vai favorecê-lo.

Prioridades

Ex-presidente da Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano), o advogado Walter Estevam Junior (Republicanos) mais uma vez foi flagrado desrespeitando a orientação médica de repouso por causa do acidente doméstico que lesionou seu ombro esquerdo. Candidato a vereador, esteve em atividade de campanha do prefeiturável Fabio Palacio (PSD). Estevam alega, com orientação médica, que não tem condições de prestar seu depoimento à CPI do Natal Iluminado, que apura denúncias de desvio de recursos em convênio assinado por ele em 2016.

Em vídeo

Ex-vereador pelo PT de Santo André, Jairo Báfile, o Jairinho, gravou vídeo para declarar apoio ao ex-prefeito João Avamileno (SD, ex-PT), a despeito de o partido ter candidatura própria na disputa – a chapa petista é encabeçada pela parlamentar Bete Siraque e essa situação mostra que Avamileno tende, de fato, a tirar votos do petismo. “Foi melhor prefeito que teve em Santo André (...) Estou fazendo depoimento para que as pessoas que tenham consciência política votem no Avamileno.” Figura carimbada nas últimas cinco eleições municipais, ele não está inserido desta vez na concorrência por cadeira no Legislativo. A sua última vitória eleitoral ocorreu no pleito de 2008 – exerceu o mandato de 2009 a 2012. Anunciou apoio ao nome do ex-colega de bancada Tiago Nogueira.