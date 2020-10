'MasterChef 2020' divulga vídeo com participantes do 14º episódio

12/10/2020 | 20:34



A Band divulgou nesta segunda-feira, 12, um vídeo com os participantes do próximo episódio da 7ª temporada do MasterChef Brasil, o 14º, que vai ao ar na terça-feira, 13.

Entre eles, está a coreana Yulia Lee, que retorna ao programa após ter participado da 5ª temporada, em 2018. A atração contará com a 'caixa misteriosa' com pedidos de personalidades como Amado Batista e Margareth Menezes.

Assista ao vídeo clicando aqui .

Conheça os participantes do 14º episódio do MasterChef Brasil em 2020 abaixo:

Fábio

Fábio tem 37 anos e trabalha há 18 na indústria têxtil. Gosta de fermentação e charcutaria. Deseja abrir um empório para vender embutidos, pães e cervejas artesanais.

Guilherme

Aos 18 anos de idade, Guilherme aprendeu a cozinhar com sua avó. É estudante de engenharia química e quer seguir na profissão, mas tem o sonho de abrir um restaurante italiano para homenagear a avó.

Jessica

Jessica tem 30 anos de idade e aprendeu a cozinhar há cerca de 10, quando fez um intercâmbio na Inglaterra. Posteriormente, usou a cozinha como terapia para superar momentos difíceis de sua vida.

Lucas

Aos 30 anos, Lucas é formado em engenharia de produção e começou a cozinhar quando ganhou um caderno de receitas da mãe na época que se mudou para Santa Catarina para estudar, tornando-se o cozinheiro de sua república estudantil.

Marcela

Marcela, 40, tem ascendência italiana e espanhola, aprendendo a cozinhar com as mulheres de sua família. Trabalha com redes sociais e afirma que seu forte é o improviso.

Priscila

Aos 30 anos, Psicila surge como representante da comida caipira. Foi criada na roça e fez seus primeiros pratos em forno à lenha.

Wilker

Aos 18 anos, Wilker é de Vitória da Conquista, na Bahia, e sonha em virar chef. Usa a internet para pesquisar novas técnicas.

Yulia Lee

Aos 46 anos de idade, a coreana Yulia Lee já morou em diversos países e participou da 5ª temporada do 'MasterChef Brasil', em 2018.

O MasterChef Brasil em 2020

O reality show culinário continua com os jurados Paola Carosella, Henrique Fogaça, Erick Jacquin e a apresentadora Ana Paula Padrão na nova temporada. Em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, serão oito novos competidores a cada programa. Clique aqui para entender as mudanças desta edição.

No 1º episódio, o vencedor foi Hailton. No 2º episódio, Anna Paula foi a vencedora, e no 3º, Alessandra sagrou-se campeã. Paulo Henrique levou o prêmio no 4º episódio e Thiago no 5º. No 6º programa, foi a vez de Heitor.

Danielle, a vencedora do 7º episódio, recebeu críticas nas redes sociais por ter arremessado ingredientes no chão para entregar o prato a tempo. O 8º foi vencido pela policial militar Karoline e o 9º por Edson. O desempregado Salvador, campeão do 10º episódio, doou seu prêmio em dinheiro.

No 11º programa, Cláudio foi o campeão e chamou Fogaça de "delícia" após o título. Fernanda foi a vencedora do 12º. Em sua 2ª participação no MasterChef, Adriana venceu o 13º episódio.