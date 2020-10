Didi, Gérson, Falcão, Pelé, Sócrates e Zico concorrem a prêmio da France Football

12/10/2020 | 19:55



A France Football divulgou nesta segunda-feira os candidatos a receber a Bola de Ouro Dream Team nas posições de meio-campistas e incluiu seis brasileiros entre os concorrentes: Didi, Gérson e Falcão entre os jogadores mais defensivos, e Pelé, Sócrates e Zico entre os ofensivos.

A Bola de Ouro Dream Team será entregue aos 11 melhores jogadores do mundo em todos os tempos em suas respectivas posições, em uma equipe composta no 3-4-3. E a criação desse prêmio foi uma alternativa para ausência da premiação ao melhor jogador da temporada, decisão adotada pela publicação em função da pandemia do coronavírus, que teria dificultado a avaliação.

A France Football havia divulgado, na semana passada, os primeiros indicados ao prêmio em quatro posições: goleiro, lateral-direito, zagueiro e lateral-esquerdo. A relação contava com sete brasileiros, todos laterais: Cafu, Carlos Alberto Torres e Djalma Santos na direita, além de Júnior, Marcelo, Nilton Santos e Roberto Carlos na esquerda.

Os indicados para as demais posições sairão nas próximas segundas-feiras. No dia 19, a France Football apontará quem vai disputar os prêmios de ponta direita, centroavante e ponta esquerda.

A eleição será definida através dos votos de 170 jornalistas selecionados pela France Football, com o "Dream Team" sendo revelado em dezembro. A revista também abriu uma votação em seu site para participação dos leitores.

Confira a relação dos indicados ao prêmio de meio-campista:

Defensivos: Bozsik, Busquets, Didi, Falcão, Gerrard, Gérson, Guardiola, Masopust, Matthäus e Neskens.

Ofensivos: Pirlo, Redondo, Rijkaard, Schuster, Seedorf, Luis Suárez, Tardelli, Tigana, Xabi Alonso e Xavi.