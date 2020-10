São Caetano supera São Bento nos pênaltis e é campeão da Série A-2 do Paulista

Do Diário do Grande ABC



O São Caetano ficou com o título da edição deste ano da Série A-2 do Campeonato Paulista. Jogando no Estádio Anacleto Campanella, na tarde desta segunda-feira (12), o time do Grande ABC, que jogava pelo empate, perdeu para o São Bento por 1 a 0, mas havia vencido o primeiro jogo por 3 a 2 em Sorocaba. Com números iguais de gols marcados, a decisão nos pênaltis ficou em 4 a 3 para os donos da casa.

Trata-se da terceira vez na história que o Azulão fica com o troféu da competição. Já havia ficado em primeiro lugar nas edições de 2000 e 2017. Os dois finalistas já haviam conquistado a vaga na elite estadual no ano que vem.

Em campo, o São Caetano não conseguiu apresentar bom futebol e sofreu bastante diante das investidas do adversário. O gol do Bentão ocorreu aos três minutos do primeiro tempo, com o atacante Bambam aproveitando cruzamento baixo e esticando o pé direito para desviar. Foi seu nono gol no campeonato, fechando sua participação como artilheiro geral, ao lado de Léo Castro do Juventus.

Nas cobranças de pênaltis, o goleiro Luiz Daniel teve estrela e defendeu duas cobranças.