Obituário - 13 de outubro

Ademir Medici



13/10/2020 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Santo André, sábado, dia 10 de outubro

Bias Moreira de Sousa, 83. Natural de Xique-Xique (Bahia). Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastiana da Rocha Pereira, 83. Natural de Bom Conselho (Pernambuco). Residia no Condomínio Maracaná. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Carlos Rafael, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gessi de Souza Emerenciano, 83. Natural de Guaraciaba (Minas Gerais). Residia no Jardim das Laranjeiras, em São Paulo, Capital. Dia 10, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Nedina Madalena dos Santos, 83. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Jardim Rina, em Santo André. Pensionista. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hideco Nishitokukado, 82. Natural de Bauru (São Paulo). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 10. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Izilda de Carvalho Guerrero, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Cidade Satélite, em São Paulo, Capital. Pensionista. Dia 10, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Edna Pereira Bastos da Silva, 52. Natural de Santo André. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sérgio Pereira, 62. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 10. Jardim da Colina.

Sérgio Costa, 59. Natural de Loanda (Paraná). Residia no Jardim Ivone, em São Paulo, Capital. Dia 10, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, domingo, 11 de outubro

Antonio Alcântara Filho, 84. Natural de Paulistânia (São Paulo). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Bispo da Mota, 81. Natural de Itabaiana (Sergipe). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, quinta-feira, dia 8 de outubro

Laise Maria Corazza Amadei, 81. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.

Cacilda Joana Miranda, 73. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Santa Cruz, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, sábado, dia 10 de outubro

Shigueru Okuyama, 98. Natural de Iguape (São Paulo). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 10, em São Paulo, Capital. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, domingo, dia 11 de outubro

Maria Tanabi, 75. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Euro, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério de Vila Euclides.



DIADEMA

Diadema, sábado, dia 10 de outubro

Alice do Amaral Barros, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.

Lázaro Ventura Fernandes, 70. Natural de Garça (São Paulo). Residia na Vila Doutor Cardoso, em Itapevi (São Paulo). Dia 10, em Diadema. Cemitério Municipal de Itapevi.

Antonio da Silva, 70. Natural de Palmeira dos Índios (Alagoas). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.

Maria de Lourdes Bezerra, 65. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia no Centro de Diadema. Pensionista. Dia 10, em Santo André. Cemitério Municipal.



MAUÁ

Mauá, sábado, dia 10 de outubro

Iracema Amélia Ferreira Viola, 84. Natural de Piracaia (São Paulo). Residia na Vila Guarani, em Mauá. Dia 10. Vale dos Pinheirais.

João Ballestero Guerrero, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Feital, em Mauá. Dia 10, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Gustavo Lins Pereira, oito anos. Natural de Mauá. Residia no Jardim Silvia Maria, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, domingo, dia 11 de outubro

Daniel dos Santos, 76. Natural de Maringá (Paraná). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 11. Vale dos Pinheirais.

Eliane Cordeiro Leal, 62. Natural de Montes Claros (Minas Gerais). Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 11. Vale dos Pinheirais.

Daniele Silva Souza, 37. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Ribeirão Pires, sábado, dia 10 de outubro

Zélia Breve de Jesus, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 10, em Mauá. Cemitério São José.



Ribeirão Pires, domingo, dia 11 de outubro

Augusto Yaiko, 63. Natural de Pitanga (Paraná). Residia no Jardim Mirante, em Ribeirão Pires. Dia 11. Cemitério São José.