Ainda sem Robinho, Santos treina à espera da recuperação de Alison

12/10/2020 | 16:58



Um dia após triunfar por 2 a 1 diante do Grêmio, o elenco do Santos se reapresentou no CT Rei Pelé, mas ainda sem a presença do atacante Robinho, recém-contratado pelo clube, e com o técnico Cuca à espera da recuperação do volante Alison para o duelo com o Atlético Goianiense, quarta-feira, na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Robinho foi anunciado como reforço pelo Santos no sábado e teve seu contrato regularizado no BID da CBF nesta segunda-feira. Porém, ainda deve demorar para fazer a sua reestreia pelo time e até mesmo começar a treinar, pois precisará primeiro passar por exames clínicos e cardiológicos, além do teste para o coronavírus, antes de ser liberado para Cuca.

A atividade desta segunda também não contou com a presença do volante Alison, ainda em recuperação de uma periostite por sobrecarga na perna esquerda. O meio-campista ficou de fora dos jogos contra Corinthians e Grêmio.

E seu retorno na quarta-feira seria importante porque Cuca já não contará com Jobson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Caso Alison não tenha condições de jogo, Cuca precisará atuar com Diego Pituca e Jean Mota mais recuados, dando uma chance a Lucas Braga, livre de suspensão, ou Lucas Lourenço.

Na atividade desta segunda, os reservas no triunfo de domingo participaram de um trabalho técnico em campo reduzido. Já os titulares fizeram apenas um trabalho regenerativo. Assim, só vão treinar uma vez antes do confronto com o Atlético-GO.

Além de Jobson, Cuca também não contará com o meio-campista Carlos Sánchez e os atacantes Soteldo, na seleção venezuelana, e Raniel, além do goleiro Vladimir.