Tom Parker, do The Wanted, revela diagnóstico de tumor no cérebro

12/10/2020 | 16:47



Tom Parker, 32, cantor que fez parte do grupo The Wanted, revelou ter sido diagnosticado com um tumor no cérebro em postagem feita em seu Instagram nesta segunda-feira, 12.

"Não há maneira fácil de dizer isso, mas eu infelizmente fui diagnosticado com um tumor no cérebro e já estou passando por tratamento", contou em seu Instagram .

"Nós decidimos, depois de muita reflexão, que em vez de esconder isso e tentar manter um segredo, nós daremos uma entrevista em que poderemos esclarecer todos os detalhes e deixar todos saberem dos fatos", prosseguiu Tom Parker.

Em entrevista à revista britânica OK!, ele conta que o problema é inoperável e já passou por sessões de radioterapia e quimioterapia. Segundo a publicação, a expectativa de vida de quem passa por problemas de saúde semelhantes varia entre três meses a um ano e meio.

Tudo começou quando o cantor sofreu algumas convulsões quando estava passando o verão na cidade de Norwich, no Reino Unido, com sua família. Após exames, descobriu ter um tipo de tumor chamado de glioblastoma.

Tom Parker é pai de Aurelia, bebê com pouco mais de um ano de idade. Sua esposa, Kelsey, descobriu estar grávida recentemente.

Ele afirma que seus ex-colegas de The Wanted têm mantido contato e demonstrado apoio: "Todos os quatro me mandam mensagens regularmente e enviam diferentes artigos e possíveis tratamentos e terapias dos quais estão lendo sobre".

Tom Parker ainda usou seu Instagram para agradecer o "amor, apoio e positividade" que recebeu após a repercussão de sua entrevista. "Estamos lutando contra isso graças a todos que estão atrás de nós lutando conosco", escreveu.