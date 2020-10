Virgínia Fonseca faz ultrassonografia e nega inseminação

12/10/2020 | 15:10



Virgínia Fonseca que assumiu recentemente que está grávida de Zé Felipe registrou nas redes sociais o primeiro vídeo de uma ultrassonografia e explicou que apesar de não ter conseguido ver a criança por estar com poucas semanas de gestação, ela ficou bem aliviada mesmo assim.

Estou muito feliz que estava tudo certo porque eu estou sentindo muita cólica, muita mesmo. A gente estava com medo da placenta estar descolada.

E as polêmicas não pararam por aí! A influencer ainda utilizou as suas redes sociais no último domingo, dia 11, para negar que tenha feito inseminação artificial.

Eu vou na clínica fazer ultrassom, eu filme, e começam a falar que fiz inseminação artificial. Me deixa em paz pelo menos um minuto. Se fosse, por que eu esconderia? E se fosse eu já aplicava três que é uma gravidez só, que é o tanto de filhos que quero. Já tinha trigêmeos.

Anteriormente, os internautas adoram especular muitas coisas e começaram a dizer nas redes sociais que ela teria engravidado de Zé Felipe para se aproveitar do dinheiro do artista, e Virgínia aproveitou para negar todos esses rumores.

Com 21 anos, já consegui me manter e ser independente. (...) Estão dizendo que me vendi para gerar uma vida. Que fiz um contrato de 500 reais para ficar grávida sendo que 500 mil [reais] faço em 1 mês, graças a Deus. Não precisava nem estar expondo isso aqui, mas podem entrar em contato com a minha agencia!

Eita! Parece que os dois realmente não tem paz.