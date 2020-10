Dia das crianças: ioga proporciona relaxamento e bem-estar para adulto e criança

12/10/2020 | 14:44



O Dia das Crianças 2020 foi adaptado. Muitos estão saindo de casa, mas com todos os cuidados diante da pandemia do novo coronavírus. Outros preferem manter o isolamento social. Porém, como aliviar o estresse e, ao mesmo tempo, aumentar a conexão entre pais e filhos, tão distorcida diante da covid-19 e as mudanças de hábito?

A professora da prática Priscilla Leite explica que os exercícios ajudam a aliviar a tensão muscular e melhorar a circulação e flexibilidade, além de estimular os pequeninos a se movimentarem e gastarem energia, principalmente por passar tanto tempo em casa devido à pandemia.

"Ioga é uma ferramenta poderosa para aumentar o bem-estar geral das crianças. E com nomes divertidos para posições derivadas da natureza e dos animais, como a do cachorro, do guerreiro, da árvore, quase parece que essa prática milenar foi feita sob medida para os pequenos", afirma.

As técnicas de respiração e posturas também auxiliam as crianças na autorregulagem emocional. A professora enfatiza que não é preciso ter habilidade para iniciar a prática e, com as aulas onlines, também não é preciso nenhum equipamento, roupa ou acessório especial: "É fortalecer e aprofundar o relacionamento afetuoso entre mãe e filho e, apesar da prática com as crianças ser diferente do que com os adultos, essa pode ser uma oportunidade lúdica para os pequenos se conectarem com o seu corpo e respiração, no seu próprio tempo e com muita diversão, resultando em relaxamento tanto para as crianças, quanto para os pais".

Nesta segunda-feira, 12, Priscilla Leite divulgou, no canal dela no YouTube, um vídeo especial para a prática de ioga com a criançada. Confira clicando aqui .

A professora Priscilla Leite destaca a importância de as mulheres reservar um tempo para o autocuidado: "Também indico que as mamães tenham seu próprio tempo enquanto as crianças estão distraídas. Se priorizar não é egoísmo. Esse é um investimento no nosso bem-estar e saúde. E assim, nossos filhos, família e amigos, todos que interagem conosco se beneficiam quando estamos mais calmas, conscientes, amorosas e presentes e no canal é possível encontrar diversas aula com essas finalidades".

A especialista avalia que as mulheres estão exaustas, ansiosas e inseguras, o que prejudica a administração do tempo e dos sentimentos. "Se não tivermos um tempo para relaxar, acalmar o corpo e a mente, não conseguiremos ser o porto seguro que nossos filhos precisam, por isso acredito que ioga é a atividade ideal, ainda mais porque pode ser praticada com a criança, aumentando a nossa conexão com eles", garante.