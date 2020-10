Tom Parker, do The Wanted, revela câncer e expectativa baixa de vida

12/10/2020 | 14:10



Uma notícia nada boa foi dada para Tom Parker, um dos cantores da banda The Wanted, que revelou em uma entrevista para a revista OK! que foi diagnosticado com um tumor cerebral impossível de ser operado.

Este tumor é o tipo mais comum e agressivo de tumor maligno cerebral em humanos e segundo os especialistas, Tom tem a expectativa de vida de três meses a um ano e meio.

- Não há uma maneira fácil de dizer isso, mas infelizmente fui diagnosticado com um tumor cerebral e já estou em tratamento. Estamos todos absolutamente arrasados, mas vamos lutar contra isso até o fim.

De acordo com a entrevista, Parker já começou a fazer quimioterapia e radioterapia, e também está explorando algumas outras terapias alternativas.