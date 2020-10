Lily James, atriz de Cinderela, é clicada aos beijos com ator casado

12/10/2020 | 13:10



Lily James, atriz conhecida por seus papéis em Cinderela, Mamma Mia e Em Ritmo de Fuga, está no centro de uma polêmica e tanto. A atriz foi clicada aos beijos com Dominic West, ator de 50 anos de idade que atua na série The Affair. O que parece ser apenas um flagra de um casal apaixonado, se tornou prova de uma possível traição, já que Dominic é casado desde 2010 com a designer Catherine FitzGerald.

Em fotos divulgadas pelo jornal Daily Mail, Lily e Dominic passeiam pelas ruas de Roma, na Itália, na tarde do último domingo, dia 11. Uma fonte disse ao jornal que os dois ficaram dois dias hospedados no Hotel De La Ville. Apesar de não ter anunciado publicamente seu possível divórcio, West estava sem aliança quando foi flagrado com Lily.

Lily James já tinha sido apontada como novo affair de Chris Evans, porém a atriz logo voltou com o ex, Matt Smith, estrela das séries Doctor Who e The Crown. Os dois tentaram reatar o relacionamento de cinco anos, encerrado pela primeira vez no início de 2020, mas anunciaram novamente o término definitivo recentemente.