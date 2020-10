Whindersson Nunes defende Vitão após cantor ficar constrangido ao ser trolado por rapazes em vídeo

12/10/2020 | 12:10



Vitão virou assunto nas redes sociais na manhã desta segunda-feira, dia 12, após um vídeo em que aparece sendo trolado por rapazes viralizar. Na publicação, um grupo de homens, que Vitão supostamente achava ser seus fãs, aparecem gritando meu casal enquanto posam com o cantor.

Logo após entender que não se tratava de uma tietagem, Vitão ficou visivelmente constrangido com a atitude dos rapazes.

A frase ficou famosa na internet depois da polêmica envolvendo o fim do casamento de Whindersson Nunes e Luísa Sonza. Vitão foi apontado como pivô da separação e meses depois assumiu namoro com a cantora. Ele teria dito a frase em uma publicação antiga de Whindersson e Luísa juntos. A cantora, no entanto, afirma que a imagem com o comentário de Vitão é falsa.

No Twitter, a hashtag #VitãoMereceRespeito foi parar entre os assuntos mais comentados. Enquanto alguns internautas saíram em defesa do cantor, outros, mais uma vez, reforçaram as supostas traições de Luisa Sonza.

Diante da repercussão do assunto, até mesmo Whindersson Nunes se manifestou no Twitter. Sem citar nomes, ele apenas disse não concordar que as pessoas sejam constrangidas na rua, dando a entender que estava se referindo ao vídeo.

Não concordo com ninguém sendo constrangido na rua, a não ser que seja eu, porque com o meu constrangimento eu sei lidar. Você fez isolamento social pra salvar o máximo de pessoas possível, não só as que você gosta, deixem de onda errada, escreveu.

Até o momento da publicação desta matéria, Luísa Sonza e Vitão não haviam se pronunciado sobre o ocorrido.