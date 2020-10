Homem que estava com moto roubada foi preso em Diadema

Da Redação



12/10/2020 | 11:30



Policiais militares do 6º Baep prenderam um homem, na madrugada de hoje, em Diadema, com uma moto roubada.

Segundo boletim de ocorrência, os policiais visualizaram o motociclista em uma HOnda PCX que, ao ver a viatura, tentou fugir. Ele foi alcançado e, em consulta do emplacamento, viu-se sinais de adulteração. Foi realizada consulta da numeração existente no motor e foi constatado tratar de uma moto roubada no dia 17 de setembro.

O infrator e a motocicleta foram conduzidos ao 3° DP de Diadema. A moto foi restituída ao seu proprietário.