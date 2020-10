LeBron James pede reconhecimento após mais um título da NBA: 'Quero meu respeito'

12/10/2020 | 10:10



Aos 35 anos, LeBron James está longe de parar de escrever história na NBA. Neste domingo, o astro conduziu o Los Angeles Lakers ao 17º título de NBA após finalizar a série decisiva contra o Miami Heat por 4 a 2. Com o troféu, o camisa 23 conquistou seu quarto anel de campeão da liga, além de também ter sido eleito mais uma vez o jogador mais valioso (MVP) das finais.

No entanto, ao longo de sua carreira, houve momentos em que o astro teve de provar seu valor. Apesar de reconhecido como um dos maiores de todos os tempos do basquete, o ala chamou a atenção em seu discurso, após ganhar o prêmio individual, por pedir reconhecimento em razão de seus feitos.

"Eu quero a droga do meu respeito também", disse LeBron, referindo-se ao fato de ter sido um dos principais responsáveis pela nova conquista dos Lakers. "Nós só queremos nosso respeito. Rob (Pelinka, gerente-geral) quer seu respeito. O técnico (Frank) Vogel quer seu respeito. A organização quer seu respeito, a nação Lakers quer seu respeito. E eu quero a droga do meu respeito."

Na partida decisiva, os Lakers mostraram amplo domínio, com um primeiro tempo agressivo e intenso defensivamente, o que lhes renderam uma boa vantagem, que apenas foi administrada até o cronômetro zerar. LeBron terminou o duelo com um "triple-double" de 28 pontos, 14 rebotes e dez assistências, sendo o cestinha da partida que terminou em 106 a 93.

"Eu disse a Jeanie (Buss, dona dos Lakers) quando eu cheguei que eu colocaria esta franquia de volta no lugar em que pertence", declarou o veterano. "Para mim, fazer parte de uma grandiosa e histórica organização é um sentimento indescritível. Não apenas para mim mesmo, mas para todos os meus colegas, para a equipe, para os técnicos... Todos que aqui estão", completou.

Com o 17º título da NBA, o Los Angeles Lakers agora empata com o Boston Celtics como os maiores vencedores da liga. A equipe da Califórnia chegou nesta temporada em sua primeira final desde 2010 sendo que, no último ano, sequer conseguiu alcançar os playoffs, mesmo com a então recente chegada de LeBron. Reformulada, a franquia novamente ocupa o topo da liga.