Em lua de mel, Fábio Assunção lamenta a morte da ex-sogra

12/10/2020 | 10:11



Em plena lua de mel nas Ilhas Maldivas, Fábio Assunção usou as redes sociais para lamentar a morte da ex-sogra, Claudia Tavaes, mãe de Karina Tavares, ex-esposa do ator e mãe de Ella Felipa, filha caçula dele.

Final da tarde de hoje. Uma hora e meia em vinte e cinco segundos.Não posso deixar de prestar minha solidariedade e deixar meus sentimentos de tristeza a Karina, Renata e todos da fami?lia da avó da minha filha, Dona Claudia. Era uma pessoa muito querida, amava os animais, era uma guerreira, inteligente e com muita personalidade. Conversamos durante os últimos 15 anos. Poucas mas sempre profundos nossos papos, adorávamos discutir política. Chateado de estar tão distante neste momento, escreveu o ator.

Ele também aproveitou o momento para mostrar solidariedade à família do ator Cecil Thiré, que morreu na sexta-feira, dia 9 de outubro:

Deixo também meus sentimentos a famíkia de Cecil Thiré, com quem trabalhei e admirava muito seu estilo e seu humor em cena. Um grande diretor e ator. Presto minha homenagem aqui, completou na legenda do vídeo em que exibe o mar do local paradisíaco.

Fábio está em viagem romântica com a esposa, a advogada Ana Verena. Os dois se casaram no dia 1º de outubro em uma cerimônia íntima.