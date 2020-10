Principais estradas paulistas apresentam tráfego tranquilo pela manhã

12/10/2020 | 09:59



As principais rodovias que cruzam o Estado de São Paulo apresentavam tráfego tranquilo na manhã desta segunda-feira de feriado, 12, dia de Nossa Senhora Aparecida. Por vota das 9h30, o motorista apenas enfrentava lentidão na Rodovia Régis Bittencourt no km 299,5, em São Lourenço da Serra, região metropolitana de São Paulo, no sentido da capital paulista, devido a acidente que interditava as faixas da direita e central. Segundo a concessionária, o tráfego ocorria apenas pela faixa da esquerda na região.

Já as rodovias Padre Manoel da Nóbrega, Rio-Santos, Mogi-Bertioga e Oswaldo Cruz apresentavam boas condições neste horário. A situação permanecia tranquila também nas rodovias Fernão Dias, Ayrton Senna e Carvalho Pinto, assim como no sistema Anchieta-Imigrantes.

Com pandemia e programação totalmente online para comemorar o dia da Padroeira, a rodovia Presidente Dutra, utilizada por milhares de romeiros todos os anos, estava com movimento livre. As grandes romarias que costumam sair de diversas partes do País por ônibus e a pé, lotando Aparecida, deram vez aos ciclistas que ocuparam parte do imenso pátio na área de estacionamento. Por conta do novo coronavírus, as missas estão fechadas aos devotos.