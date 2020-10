Juliano Laham descobre tumor benigno

12/10/2020 | 09:10



Juliano Laham surpreendeu a todos na noite do último domingo, dia 11, ao revelar que está com um tumor benigno. Por conta disso, ele não pode se apresentar no Dança dos Famosos, quadro do Domingão do Faustão, e terá que passar por uma cirurgia.

- Queria muito estar aí junto com vocês dançando um forrozinho nesse palco maravilhoso, mas infelizmente, ou até mesmo felizmente, descobri uma doença, um tumor chamado feocromocitoma. Logo, logo vou ficar bem, vou operar em breve, fazer a cirurgia. Conto com as orações de vocês, o carinho. Quero aproveitar pra agradecer imensamente a você, Faustão, e toda sua equipe que tem cuidado de mim com muito carinho e amor. É isso! Logo, logo estarei aí de volta pra dar muita risada, explicou ele através de um vídeo.

A médica Isabela Bussade foi consultada pelo Domingão para explicar aos telespectadores sobre o tumor descoberto por Laham:

- É um tumor benigno, mas tem capacidade de produzir substâncias que em doses muito altas no sangue podem estimular todo o sistema cardiovascular. Podem trazer quadros de hipertensão, arritmia, taquicardia... uma série de alterações ligadas ao coração e aos vasos sanguíneos, e também alterações neurológica . Uma vez feito o diagnóstico, o paciente precisa ser tratado corretamente, com alguns medicamentos no primeiro momento, e assim que possível entrar em uma programação cirúrgica. A cirurgia é o tratamento definitivo desse tumor, disse.

Juliano Laham já havia entrado na competição em substituição a Henri Castelli, que também abandonou a vaga no time masculino por conta de um problema de saúde. O ator se recuperava de uma cirurgia no tornozelo e, por isso, não conseguiria dançar.