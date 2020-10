Agenda Cultural Online de Santo André terá atividade da Emia Aron Feldman amanhã

Da Redação



12/10/2020 | 09:09



A Agenda Cultural Online de Santo André terá uma atividade especial em razão do Dia das Crianças, com a Emia (Escola Municipal de Iniciação Artística) Aron Feldman. O projeto Emia em Casa realizará o Plantão da Saudade nesta terça-feira (13), a partir das 10h, no qual os artistas-educadores convidarão as crianças que já foram alunas da escola para um encontro virtual ao vivo, ou melhor: uma live. O conteúdo está disponível em http://www3.santoandre.sp.gov.br/agendacultural/.



No Plantão da Saudade do projeto Emia em Casa, programação especial para comemorar o Dia das Crianças, artistas-educadores convidam todas as crianças que já foram alunas da Emia Aron Feldman, de MIA Zero, MIA Um ou MIA Dois para um encontro virtual ao vivo para matar as saudades e rever os amigos.



A atividade contará com série de lives, que terão início na terça, às 10h, com os professores Caio e Paula Pedroso. Em seguida, às 11h, participarão as professoras Maíra Vaz Valente e Valéria Rocha, e às 12h, os professores Denise Bruno e o professor Fábio Marques.



No período da tarde a programação terá prosseguimento às 16h com os professores Paula Pedroso e Fábio Marques. Em seguida as crianças poderão acompanhar as atividades das professoras Denise Bruno e Valéria Rocha, às 17h. Os professores Caio Andreatta e Maíra Vaz Valente encerram as atividades do dia às 18h.



Mais atividades – Como nas semanas anteriores, a Agenda Cultural Online de Santo André terá série de atividades durante toda a semana. São produções das Escolas Livres e outros espaços da Secretaria, além de produtores culturais da cidade cujos projetos foram aprovados no edital emergencial lançado no período da pandemia.



Nesta segunda-feira (12) a programação terá início às 16h com o Emia em Casa e o projeto ‘Fazendo arte, sim!’ e a atividade ‘Leitura em dia’, com Valéria Rocha. No mesmo horário, o ELT em Casa apresentará aula do Núcleo de Iniciação Teatral, com Dione Caros e Lígia Helena, e no ELD em Casa a atração será o Selfdário 12, Dança em poema. E este será o último dia para se conferir a mostra virtual ‘Na contramão dos preconceitos estéticos’, da Casa da Palavra Mário Quintana.



A terça-feira terá, a partir das 16h, no ELD em Casa, a aula 2, ciclo III do Núcleo de Adultos, e no ELT em Casa, a apresentação do grupo de formação 22 e o processo de pesquisa para montagem de ‘O alienista’, com a participação da atriz, diretora e palhaça Vilma Campos. E às 17h, o Vitrine Andreense terá a apresentação de Hatha Yoga e Universo de Cristais, com Giovana Flamínio.



A programação da quarta-feira (14) terá, às 16h, no ELD em Casa, a apresentação de Selfdário 12. Ainda às 16h, o Acervo ELT exibirá a canção ‘Como é’, do espetáculo Nekrópolis, produção do grupo de formação 10, de 2009, e no Emia em Casa, mais um ‘Fazendo arte, sim!’, com a aula de palhaçaria e as estações do ano, com Reco Reco. Às 18h, o Museu em Casa apresentará a história ‘Nossa sala de aula’, de Orlando Lacorte, do livro ‘Memórias de um andreense’. A produção é uma iniciativa da equipe de Ação Educativa do Museu de Santo André Dr. Octaviano Armando Gaiarsa.



Na quinta-feira (15), às 16h, o público poderá conferir, no Emia em Casa, no ‘Fazendo arte, sim!’, a aula de violão com Caio Andreatta, e no Acervo ELT, a canção ‘Decifra-me’, do espetáculo WoyZéck, com o grupo de formação 11, de 2009. Às 19h o projeto Quintas Lá em Casa terá a apresentação de Mariane Mattoso. E às 19h30, o ELCV em Casa realizará a live ‘Começando a pensar o som’, com Alban Henriquez.



O curso de tupi, com o professor Eduardo Navarro, atividade do Casa em Casa, abre a programação da sexta-feira (16), às 15h. Em seguida serão realizadas, às 16h, no ELT em Casa, a apresentação do projeto ‘Tá na Praça’, com orientação de Fernando Gimenes, e no ELCV em Casa, no encontro de realizadores, a apresentação de Diogo Leite, com mediação de Claudia Pucci Abrahão. O ‘Conto das Seis’, fecha a sexta-feira, às 18h, com a participação de Tatiana Masetto.



No sábado (17), às 15h, o projeto ‘Oficina Literária’, da jornalista Daiana Barasa, terá mais uma live com a participação da também jornalista especialista em neurociência Juliana Rodrigues. E no domingo, no Vitrine Andreense, às 17h, Giovanna Flamínio apesentará a live Jalaneti, limpeza nasal do Yoga.