Corinthians garante ponta do Brasileiro Feminino; trio disputa vaga nas quartas

Grêmio, Flamengo ou Cruzeiro. O time que vai levar a última vaga nas quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino será a principal definição da rodada final da primeira fase, na quarta-feira. Afinal, ao término da penúltima, neste domingo, o torneio já tem sete times classificados, com o Corinthians tendo assegurado a liderança e com o Santos tendo ficado na segunda posição. Além disso, se conhecem os quatro rebaixados.

Já garantido nas quartas de final, o Corinthians garantiu o primeiro lugar ao massacrar a lanterna Ponte Preta por 7 a 0, no Moisés Lucarelli, chegando aos 39 pontos. Grazi foi o destaque do jogo ao marcar três gols. Já o Santos, que também avançara antecipadamente, fez 1 a 0 no vice-lanterna Vitória para chegar aos 33, também assegurando a segunda posição.

Se os alvinegros paulistas já estavam classificados, outros cinco times também avançaram às quartas de final na penúltima rodada: Internacional, Avaí, Palmeiras, São Paulo e Ferroviária.

O terceiro colocado Internacional fez 9 a 0 no antepenúltimo Audax, chegando aos 30 pontos. Em um duelo de classificados, a Ferroviária ascendeu para a quarta posição, com 29, aos fazer 2 a 1 no São Paulo, o sétimo, com 26.

O Kindermann ascendeu ao quinto lugar, com 27 pontos, ao triunfar por 3 a 0 diante do Iranduba, que foi rebaixado, assim como já havia acontecido com Audax, Vitória e Ponte Preta. Quem também chegou aos 27 pontos, mas atrás nos critérios de desempate e ocupa a sexta posição, foi o Palmeiras ao derrotar o Flamengo por 1 a 0.

O Flamengo, aliás, é o nono colocado com 21 pontos. Na disputa pela oitava vaga no mata-mata é com o Grêmio (8º, com 23), que empatou por 1 a 1 com o São José, e o Cruzeiro (10º, com 20), após fazer 2 a 0 no Minas Icesp.

Confira os resultados da 14ª rodada:

Sábado

Grêmio 1 x 1 São José

Cruzeiro 2 x 0 Minas Icesp

Domingo

Internacional 9 x 0 Audax

Kindermann 3 x 0 Iranduba

Santos 1 x 0 Vitória

Ponte Preta 0 x 7 Corinthians

Palmeiras 1 x 0 Flamengo

Ferroviária 2 x 1 São Paulo

Confira os jogos da última rodada:

Quarta-feira

15h - Vitória x Ponte Preta

19h30 - Flamengo x Kindermann

Corinthians x Santos

Iranduba x Palmeiras

Minas Icesp x Internacional

São Paulo x Grêmio

Audax x Cruzeiro

São José x Ferroviária