Dirigente fala para Mancini 'escolher' entre Corinthians e Atlético-GO

Vagner Mancini pode ser anunciado como novo técnico do Corinthians a qualquer momento. O comandante do Atlético-GO desconversou sobre o assunto, mas o presidente do clube goiano disse que o treinador "tem de fazer a melhor escolha".

O Corinthians corre para achar um substituto para o interino Dyego Coelho. Cada vez mais ameaçado do rebaixamento, os dirigentes se renderam que precisam de um técnico mais experiente.

Fazendo belo trabalho no Atlético-GO, Mancini é visto como o profissional ideal para reerguer o Corinthians. Ele, contudo, e orou falar sobre a possível troca de casa. "Se o Adson (Batista, presidente do Atlético-GO) já falou com meu representante, quem pode falar (sobre a proposta corintiana) são Adson e meu representante. Eu estava no vestiário, acabei de sair de uma oração, na qual a gente festejou uma vitória. Então, não tenho condições e informações para passar para vocês", desconversou Mancini, após o triunfo por 2 a 1 sobre o Bragantino.

E foi além: "Não adianta insistirem, porque não posso falar coisas que não sei. Eu estava no campo há meia hora! Não estou escondendo nada de ninguém", garantiu.

O treinador não quis pular etapas e revelou que ia conversar com o presidente do Atlético-GO antes. "Estou indo para o CT, vou conversar com o Adson lá. Essa é a maneira mais importante que temos de agir na vida, de forma reta, aberta, extremamente transparante", acrescentou, deixando claro que definiria o futuro após a conversa.

Adson sabe que não há o que fazer com proposta de time grande. Mesmo assim jogou uma pequena pressão em Mancini. "Ele tem de fazer a escolha que for melhor pra ele. O Mancini não está em momento de se aventurar. O Corinthians é um dos maiores clubes do mundo, não é uma aventura, mas ele sabe que o momento dele, para carreira, no Atlético pode dar mais resultado", listou o dirigente.