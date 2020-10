São Caetano decide título da Série A-2 contra o São Bento

Luis Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



11/10/2020 | 23:38



A coroação da caminhada do São Caetano na Série A-2 do Campeonato Paulista pode acontecer hoje. A equipe do Grande ABC venceu o primeiro duelo da decisão contra o São Bento por 3 a 2, no Interior, e recebe o adversário, às 17h, no Estádio Anacleto Campanella, para o derradeiro confronto da competição. O Azulão entra em campo precisando de um empate para alcançar o terceiro título de sua história. Independentemente de quem vencer, ambos os clubes já conquistaram vaga na elite estadual no ano que vem.

“Temos uma vantagem mínima. Vamos jogar pelo empate, mas nosso tipo de jogo é ir para cima para vencer”, comentou o zagueiro Sandoval, autor de um dos gols no primeiro jogo, em Sorocaba.

O único desfalque certo é o técnico Alexandre Gallo, que discutiu com o treinador Edson Vieira, do São Bento, no último encontro e ambos foram expulsos. O lateral-direito Alex Reinaldo foi substituído ainda no primeiro tempo da partida e passará por avaliação para saber se pode jogar.

“Não tem nada ganho. Não estamos com a mão na taça, pois o jogo só acaba quando o juiz apita. Precisamos rever o que aconteceu de bom e de ruim no primeiro jogo, e se preparar em cima disso”, afirmou Sandoval.

Pensamento semelhante possui o meia Anderson Rosa, que também balançou a rede no Interior. “A gente conta com a vantagem mínima. Jogamos pelo empate, mas não jogamos apenas por esse resultado. O nosso estilo de jogo é de atuar para frente, e isso é o que vamos fazer. O nosso adversário possui excelente equipe, porém, vamos em busca do resultado”, avaliou o meia.

Caso o São Bento vença por um gol de vantagem, a decisão segue para as cobranças de pênaltis. O confronto terá portões fechados, atendendo recomendações contra a proliferação da Covid-19, com as torcidas podendo acompanhar as jogadas por meio dos canais SporTV, da rede paga de televisão.