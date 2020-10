Botafogo supera Sport fora de casa, vence a 2ª seguida e se afasta do perigo

11/10/2020 | 20:32



Há menos de um mês, Honda e Caio Alexandre foram substituídos por Paulo Autuori ainda no primeiro tempo diante do Vasco. Não é comum técnicos "sacrificarem" jogadores antes do intervalo. O técnico caiu, eles voltaram a formar dupla sob direção de Bruno Lazaroni e neste domingo garantiram a vitória por 2 a 1 sobre o Sport.

O japonês abriu o marcador e Caio Alexandre fez o segundo gol. Já havia marcado diante do Palmeiras. O Botafogo somou sua segunda vitória seguida no Brasileirão e subiu bastante na tabela. Com 18 pontos, a distância para a zona de rebaixamento agora é de três pontos. Já o Sport parou nos 20, em nono.

Na quebra do jejum de dez partidas sem vitórias, a dupla também teve papel decisivo. Honda jogou demais diante do Palmeiras e Caio Alexandre fez o segundo gol naquele triunfo por 2 a 1.

Na Ilha do Retiro, em Pernambuco, a meta botafoguense era não deixar a recuperação ficar apenas em um rodada. O discurso era de coragem. Justamente o apresentado do começo ao fim.

Bem armado por Lazaroni, o Botafogo mandou no primeiro tempo. Jogadas envolventes, segurança e gols. Uma saída errada de Luan Polli, aos 27, ocasionou o primeiro gol da noite no Recife. O goleiro do Sport deu nos pés de Honda, que ajeitou e bateu colocado. O japonês ainda desperdiçou bom passe de Pedro Raul para ampliar.

Os donos da casa não conseguiam chegar na meta de Diego Cavalieri e ainda erravam além da conta. Antes do apito final, Patric afastou mal e o Botafogo não perdoou. Boa trama ofensiva e a bola caiu nos pés de Kanu. Se aventurando ao ataque, o zagueiro deu bela assistência para o volante artilheiro Caio Alexandre ampliar.

Mas ao Botafogo tudo é mais difícil, sempre pregam seus torcedores. Depois de um primeiro tempo de total domínio, uma entrada forte de Rafael Forster em Barcia aos 8 minutos e o jogo sofreria reviravolta. O volante levou o segundo amarelo e deixou o time com 10 em campo.

Três minutos após a expulsão, Thiago Neves descontou. O primeiro gol do meia pelo Sport saiu em cabeçada perfeita. E ele quase empatou em chute defendido por Cavalieri. Foram minutos de instabilidade carioca e de pressão pernambucana. O Botafogo custou a se arrumar com 10.

E quando parecia ter se ajustado, um cruzamento de Luciano Juba, aos 38, bateu na mão de Rhuan, dentro da área. O lance e poderia transformar a boa apresentação em novo tropeço. O Botafogo desperdiçou muitos pontos cedendo empate no fim neste Brasileirão. O árbitro daria o pênalti? Após longa consulta no VAR, optou pela não marcação para alívio dos cariocas. O time se fechou na defesa nos minutos finais e comemorou muito nova vitória por 2 a 1.

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 x 2 BOTAFOGO

SPORT - Lucas Polli; Patric, Chico, Adryelson e Luciano Juba; Marcão Silva (Jonatan Gomez), Ricardinho (Bruninho), Leandro Barcia (Maxwell) e Thiago Neves; Marquinhos (Lucas Mugni) e Hernane (Rogério). Técnico - Jair Ventura.

BOTAFOGO - Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luís; Rafael Forster, Caio Alexandre (Rentería) e Honda; Rhuan (Warley), Kalou (Guilherme Santos) e Pedro Raul. Técnico - Bruno Lazaroni.

GOLS - Honda, aos 27, e Caio Alexandre, aos 45 minutos do primeiro tempo; Thiago Neves, aos 11 do segundo.

CARTÃO AMARELO - Jonatan Gomez, Patric e Thiago Neves (Sport) e Rhuan (Botafogo).

CARTÃO VERMELHO - Rafael Forster (Botafogo).

JUIZ - Rodrigo Dalonso Ferreira (SC).

RENDA E PÚBLICO - Jogo disputado com portões fechados.

LOCAL - Ilha do Retiro, no Recife (PE).

...

Mensagem cortada Exibir toda a mensagem