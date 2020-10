Após tempo na Rede, Rogério Santana volta ao PT: ‘Regresso’

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



11/10/2020 | 23:46



Em 28 anos no PT de Mauá, Rogério Santana ocupou diversas funções. Foi vereador, presidente da Câmara, secretário de Serviços Urbanos. Em 2015, decidiu sair do petismo, se filiou à Rede Sustentabilidade, concorreu à Prefeitura como opositor do antigo partido e aderiu, no segundo turno de 2016, ao hoje prefeito Atila Jacomussi (PSB). Depois de cinco anos, voltou ao PT e tenta também retornar à Câmara.

“É um regresso que se dá dentro de um contexto. O PT faz parte do período mais largo da minha história. Meu processo de formação sempre foi ligado ao partido. Acabei não me encontrando na Rede. Houve convite (para o retorno ao PT) de amigos e amigas que caminharam comigo por muitos anos e que continuam comigo. Pesou bastante a história de amizade, de luta, de muitos amigos que não abandonaram o projeto político”, disse Rogério, que também se candidatou a deputado federal na Rede. Em 2016, obteve 6.432 votos. Dois anos depois, 2.191.

O ex-vereador garante que o retorno ao petismo não teve como finalidade ser um dos candidatos do partido a uma vaga no Legislativo. Porém, ao fazer a reflexão sobre o momento político da cidade, “decidiu contribuir”. “Já que houve a decisão pelo regresso, que seja por completo, não pela metade. É importante contribuir de alguma forma para a chapa.”

No PT, Rogério exerceu a vereança entre 2001 e 2016. “É um recomeço do ponto de vista institucional. Porque a luta é sempre a luta, em qualquer partido com concepção e princípios definidos, Dentro da luta pelos trabalhadores, evitando a polêmica infantil de esquerda e direita que acontece de forma distorcida agora, sempre tive atuação no campo progressista. Da luta não é um recomeço porque nunca parei.”