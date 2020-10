Sindicalismo tenta emplacar representantes nas câmaras

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



11/10/2020 | 23:43



Sindicatos que representam funcionários públicos no Grande ABC apostam em nomes ligados a entidades para emplacar representantes da categoria nas câmaras da região. Nas sete cidades, pelo menos quatro nomes possuem ligação com a classe. A maioria deles é do PT, já que a legenda é intimamente ligada à CUT (Central Única dos Trabalhadores), organização cuja boa parte dos sindicatos é filiada.

Em Santo André, o nome ligado ao Sindserv (Sindicato dos Servidores Públicos) é Rodrigo Gomes (PT), professor da rede pública e diretor licenciado da entidade. Também no petismo, em São Bernardo, o projeto que leva apoio do funcionalismo é o de Ariana Rumstain.

Em Diadema, o ex-presidente do Sindema (Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema) José Aparecido da Silva, o Neno (PT), tenta findar o hiato que a entidade enfrenta sem representantes no Legislativo diademense. A última figura com mandato que possuía o apoio da classe foi Irene dos Santos (PT), que encerrou seu mandato na cidade em 2012. Desde então, o sindicato apostou, em 2012 e 2016, em Rubens Martins, sem sucesso.

Ageu Lobo (Podemos) é candidato a vereador em Mauá. Ele é filho do presidente do Sindserv mauaense, Jesomar Alves Lobo. Apesar de no passado ter sido funcionário comissionado no governo do prefeito Atila Jacomussi (PSB), Ageu Lobo disputa a vereança na coligação oposicionista encabeçada pelo prefeiturável João Veríssimo (PSD).



METALÚRGICOS

Na história política da região, a eleição de candidatos ligados ao sindicalismo não é novidade. Os projetos vitoriosos, porém, são ligados às entidades que representam os metalúrgicos, como em São Bernardo, onde a vereadora Ana Nice (PT), que possui patrocínio do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, tenta a reeleição. Também são oriundos da mesma entidade os vereadores Alemão Duarte (PT, Santo André), que tenta novo mandato, e Marcelo Oliveira (PT), que é candidato ao Paço neste ano.

Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano, Cidão do Sindicato (Cidadania) tenta retornar ao legislativo são-caetanense.