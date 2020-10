Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



12/10/2020 | 07:05



Nossa Senhora Aparecida está presente no Grande ABC desde os primórdios da região. Nossas igrejas, desde a primeira paróquia, em louvor à Boa Viagem, dedicam espaços nobres a Ela. E desde 1946, aos pés dos transmissores da Rádio Record, na Vila Pauliceia, missas dominicais foram transmitidas para todo o Brasil pela emissora de Paulo Machado de Carvalho.

Comendador Siqueira era o comentarista. E a capelinha originou a paróquia do bairro, em louvor à padroeira do Brasil.

Na expansão da unidade Mercedes-Benz do bairro, a capelinha original foi demolida, mas uma réplica foi erguida em outro ponto da Pauliceia, com o translado da imagem da santinha para o seu novo lar. O ‘Marechal da Vitória’ foi um dos que conduziram o andor naquele ano de 1976 – 30 anos após a inauguração da capela original, ocorrida em 8 de setembro de 1946. A seu lado, o prefeito Geraldo Faria Rodrigues.

Veja, prezado leitor, em seu bairro, em sua rua: sempre há uma referência a Nossa Senhora Aparecida. Memória localizou uma capelinha particular na Rua Santa Filomena, em São Bernardo, e a fotografou.

Duas câmeras

Texto: Antonio de Andrade

Durante anos circulou uma instigante lenda que responsabilizava o bispo convidado para abençoar a TV Tupi pela falha surgida em uma das três câmeras que seriam utilizadas no show inaugural.

Especulava-se que a queima do circuito eletrônico de uma das câmeras teria ocorrido logo após ter sido espargida com água benta.

Fato concreto é que a transmissão inaugural correu sério risco de não acontecer, pelo fato de toda programação ter sido minuciosamente planejada e ensaiada para o uso de três câmeras.

O representante da RCA Victor, que fora enviado ao Brasil para planejar e dirigir o programa inaugural, determinou o cancelamento da transmissão, recolheu seus pertences e retornou ao hotel onde estava hospedado.

Cassiano Gabus Mendes, na época aos 21 anos de idade, fora escolhido para dirigir a emissora e de imediato assumiu o comando.

Determinou que Mário Alderighi e seu assistente, Jorge Edo, colocassem as duas câmeras em bom estado e entrassem em operação.

E assim, com duas horas de atraso e apenas duas câmeras em funcionamento, finalmente entrou no ar a TV Tupi de São Paulo, com a imagem e voz da atriz Yara Lins:

- Senhoras e senhores telespectadores, boa-noite. <EM>A PRF-3 TV Tupi – Emissora Associada de São Paulo – orgulhosamente apresenta, neste momento, o primeiro programa de televisão da América Latina.

Era 18 de setembro de 1950 (continua).

Diário há meio século

Domingo, 11 de outubro de 1970 – ano 13, edição 1356

São Caetano – Instalado oficialmente o Mobral em São Caetano. Na presidência, o Dr. Faritho José Saad.

Movimento Sindical – Demissão do Dr. Mário Ortman, coordenador médico do INPS em Santo André, descontenta sindicalistas.

Movimento Estudantil – Cine Tangará, de Santo André, cria dificuldades para que estudantes paguem meia-entrada.

Em 12 de outubro de...

1915 – O cidadão Francisco Berti estabelece em Santo André um serviço de mensageiros para atender à linha regional até São Paulo.

1920 – Cerâmica São Caetano muda a razão social para Cerâmica São Caetano Limitada, “para evitar confusão de firmas existentes”.

- A fábrica, em São Caetano, continuava a explorar a indústria de telhas (tipo marselhês), ladrilhos do mesmo tipo, material refratário em geral e material refratário de zirconium, “da qual temos privilégio”.

- Seu escritório ficava em São Paulo, à Rua Boa Vista, 11, primeiro andar, sob a direção dos sócios J. J. Pereira Braga e Dr. Luiz H. Nouguês.

- Da Cerâmica São Caetano também fazia parte Luiz M. Pinto de Queiroz.

Hoje

- Dia da Criança. Criado por lei em 1924. Mas a celebração pega para valer a partir de 1955, quando a fábrica de brinquedos Estrela lança uma campanha de marketing a respeito.

- Dia do Descobrimento da América (528º ano)

- Dia do Engenheiro Agrônomo

- Dia do Corretor de Seguros. Data surgiu durante o Iº Encontro Mundial dos Corretores de Seguros, realizado na Argentina, em 1970. Portanto, as comemorações completam 50 anos.

- Dia do Mar

- Dia Nacional da Leitura (lei número 11.899)

- Dia do Cirurgião Pediátrico

- Dia do Basquetebol

- Dia da Hispanidade (chegada de Cristóvão Colombo à América).

Santos do dia

- Nossa Senhora Aparecida.

Em 1904 sua imagem foi coroada, simbolizando a elevação da Senhora como eterna ‘Rainha do Brasil’, com todo o apoio popular. A coroa foi oferecida pela princesa Isabel.

Em 1930 o papa Pio XI proclamou solenemente Nossa Senhora Aparecida a ‘Padroeira Oficial do Brasil’.

O dia de sua festa, 12 de outubro, desde 1988 é feriado nacional.

SERAFIM (Itália, Ganaro, 1540 – Ascoli Piceno, 1604). Religioso capuchinho. Conselheiro e diretor espiritual

Municípios Paulistas

- Hoje é o aniversário de Guaraçai, Julio Mesquita, Lavínia, Nova Aliança, Presidente Bernardes, Três Fronteiras e Tupã.