Polícia Militar prende dois homens por furto em supermercado

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



11/10/2020 | 17:38



A PM (Polícia Militar) prendeu na manhã deste domingo (11), em São Caetano, dois homens, um de 23 e outro de 21 anos, que haviam furtado a unidade do Bairro Fundação da rede de supermercados Joanin.

A ação aconteceu durante patrulhamento na Rua Heloisa Pamplona. Quando os policiais se depararam com os dois indivíduos, notaram bastante nervosismo de ambos e realizaram a abordagem.

De acordo com a PM, eles estavam com grande volume em suas cinturas. Durante a revista os policiais encontraram diversos objetos. Ambos declararam que haviam furtado do interior do supermercado Joanin. Entre os encontrados estavam alimentos e latas de cerveja, entre outros produtos.

Foram conduzidos imediatamente ao Distrito Policial Sede onde o Delegado de Polícia Judiciária ratificou voz de prisão em flagrante por furto qualificado. Os indiciados foram recolhidos na cadeia pública de São Caetano.