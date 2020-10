Kauê Penna é o grande vencedor do The Voice Brasil Kids 2020

11/10/2020 | 17:10



Chegou ao fim neste domingo, dia 11, mais uma temporada de The Voice Brasil Kids. Dessa vez quem faturou o prêmio de 250 mil reais, um contrato com a Universal Music e gerenciamento de carreira foi Kauê Pereira, de 14 anos de idade.

O cantor esteve presente no time de Carlinhos Brown e se mostrou extremamente emocionado ao subir no posto mais alto do pódio. Kauê ainda fez questão em seu mini discurso de agradecer todo o público de casa que votou nele, e claro, a sua mãe.

- Agradeço a Deus e à minha mãe, que sempre esteve comigo. Ela é a minha base e em todo tempo me deu força. Nessa temporada no The Voice Kids cresci muito como artista e como pessoa. O Brown é um técnico incrível. Fiz novos e grandes amigos aqui! Quero agradecer a todo mundo que votou em mim, a ficha não caiu!

O pequeno cantor ainda estava na disputa pelo título com Maria Eduarda Ribeiro, do time de Claudia Leitte com Mumuzinho, e com Paulo Gomiz, do time de Simone e Simaria.