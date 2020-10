Obituário - 12 de outubro

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



12/10/2020 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Santo André, quinta-feira, dia 8 de outubro

Airton Aparecido Pereira Bueno, 58. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sexta-feira, dia 9 de outubro

Zely Caldeira Lacava, 93. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 9. Jardim da Colina.

Roberto Marino, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 9. Cemitério em Jandira (São Paulo).

Maria José da Silva Augusto, 80. Natural de Cunha (São Paulo). Residia no Jardim São Paulo, em Suzano (São Paulo). Pensionista. Dia 9, em Santo André. Cemitério em Suzano (São Paulo).

Francisca Felisarda da Silva, 73. Natural de São Bento do Una (Pernambuco). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Josélia Luzia Neto da Silva, 66. Natural de Cataguases (Minas Gerais). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Roberto Passito, 63. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Autônomo. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sábado, dia 10 de outubro

Bruna Zauro Penazzi, 94. Natural da Itália. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 10. Crematório Vila Alpina.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, quarta-feira, dia 7 de outubro

Manoel Teixeira Filho, 93. Natural de Santos (São Paulo). Residia em Araraquara (São Paulo). Dia 7, em Araraquara. Cemitério de Vila Euclides.

Alice Ribeiro da Silva, 64. Natural de São Bernardo. Residia no Conjunto Residencial Freitas, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, sábado, dia 10 de outubro

Nair Lopes Garcia, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Comerciante. Dia 10, em Santo André. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

São Caetano, sexta-feira, dia 9 de outubro

Cesário Perassolli, 90. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 9. Cemitério das Lágrimas.



São Caetano, sábado, dia 10 de outubro

João Baptista Carrato, 98. Natural de Itamogi (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Diadema, quinta-feira, dia 8 de outubro

Haydei Pereira de Santana, 74. Natural de Poções (Bahia). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.

Valter Pereira da Silva, 70. Natural de Governador Valadares (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 8. Vale da Paz.

Vanessa Cristina Costa, 47. Natural de São Paulo, Cultural. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.

Eva Helena Coelho Barbosa, 45. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.

Fabiana Silva Borba, 44. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.

Nayron Ramon Alves de Oliveira Damasceno, 19. Natural de Oeiras (Piauí). Residia no bairro Rio Acima. Dia 8. Cemitério Municipal.



Diadema, sexta-feira, dia 9 de outubro

Márcio Monteiro, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Autônomo. Dia 9, em Santo André. Jardim da Colina.

Eva Maria Pereira de Oliveira, 64. Natural de Boa Viagem (Ceará). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 9, em Santo André. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

José Roberto Galdeano, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro São João Clímaco, em São Paulo, Capital. Dia 9, em Diadema. Cemitério São Pedro, em Vila Alpina.

Joseane Cristina Silva, 40. Natural de Americana (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.



M A U Á

Mauá, sexta-feira, dia 9 de outubro

Maria Aparecida da Silva, 98. Natural de Alterosa (Minas Gerais). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 9. Vale dos Pinheirais.

Nylma Thereza de Alcântara, 82. Natural de Caldas (Minas Gerais). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 9, em Diadema. Cemitério Santa Lídia.

Adão Valentim Marinho, 74. Natural de Visconde do Rio Branca (Minas Gerais). Residia no Jardim Guapituba, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Domicilia Sabino da Silva, 72. Natural de Crato (Ceará). Residia no Jardim Feital, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Antenor Eloy de Oliveira Filho, 65. Natural de Rio Doce (Minas Gerais). Residia no Jardim Feital, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.