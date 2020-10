Obituário - 11 de outubro

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



11/10/2020 | 16:50



SANTO ANDRÉ

Santo André, quinta-feira, dia 8 de outubro

Laurinda Boraso de Oliveira, 91. Natural de Presidente Venceslau (São Paulo). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Pensionista. Dia 8. Vale dos Pinheirais.

Nicola Natale, 90. Natural da Itália. Residia na Vila Santa Tereza, em Santo André. Dia 8. Jardim da Colina.

Vicente Hermínio Alves, 88. Natural de São Carlos (São Paulo). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lydia Ophelia Fernandes, 85. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Pensionista. Dia 8. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Isabel do Ó, 81. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joaquim Pereira Lima, 80. Natural de Crato (Ceará). Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

Almira da Silva de Oliveira, 78. Natural de Lagoa (Paraíba). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 8, em Santo André. Cemitério Municipal de São José, em Lagoa (Paraíba).

João Ramiro Fusco, 77. Natural de Pardinho (São Paulo). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 8. Jardim da Colina.

Beatriz Baltazar Correa de Souto, 72. Natural de Santo André. Residia na Vila Alto de Santo André, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elza de Oliveira, 66. Natural de Santo André. Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosa Malena Rovanelli, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Monitora de qualidade. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sandra Soares da Silva, 50. Natural de Aguaí (São Paulo). Residia na Vila Progresso, em Santo André. Dia 8. Memorial Jardim Santo André.

Maria de Fátima da Silva Gomes, 47. Natural de Arapiraca (Alagoas). Residia no Jardm Santo André, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fabiane Aparecida Cordeiro de Moura, 40. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Pensionista. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sexta-feira, dia 9 de outubro

Antonia Barella Kantor, 90. Natual de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Pensionista. Dia 9. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Ivonete Soares Kirschner, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 9. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Joana Darc dos Santos, 58. Natural de Cana Verde (Minas Gerais). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Ajudante geral Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sidnei Vin, 46. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO CAETANO

São Caetano, quinta-feira, dia 8 de outubro

Antonia Munhoz Lopes, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 8. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Mariana Maiotto Guilizza, 88. Natural de São Caetano. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 8. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



São Caetano, sexta-feira, dia 9 de outubro

Valdi Aparecido Antunes, 62. Natural de Santo André. Residia na Vila Prosperidade, em São Caetano. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

D I A D E M A

Diadema, terça-feira, dia 6 de outubro

Irineu Joanes da Silva, 67. Natual de São Joaquim do Monte (Pernambuco). Residia no bairro Taboão. Dia 6. Cemitério Municipal.



Diadema, quarta-feira, dia 7 de outubro

Dirceu Bezerra da Silva, 45. Natural de Jardim Alegre (Paraná). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.



Diadema, quinta-feira, dia 8 de outubro

Fernando Pedro Gomes, 73. Natural de Bezerros (Pernambuco). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 8, em Santo André. Vale da Paz.



Diadema, sexta-feira, dia 9 de outubro

Márcio Monteiro, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 9, em Santo André. Jardim da Colina.



M A U Á

Mauá, segunda-feira, dia 5 de outubro

Ricardo Morais de Souza, 24. Natural de Mauá. Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quarta-feira, dia 7 de outubro

Pedro Carastan, 62. Natural do Distrito da Mooca, São Paulo, Capital. Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Sebastião Eugênio dos Sants, 58. Natural de Rubiacéa (São Paulo). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quinta-feira, dia 8 de outubro

João Lopes, 83. Natural de Pradópolis (São Paulo). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

José Carlos dos Reis, 76. Natural de Ubá (Minas Gerais). Residia no Parque Boa Esperança, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

José Roberto da Silva, 75. Natural de Francinópolis (Piauí). Residia na Chácara Maria Aparecida, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Ademir da Silva Fonseca, 60. Natural de Cubatão (São Paulo). Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Gasbriel Tedesco Arruda, 26. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Ribeirão Pires, quinta-feira, 8 de outubro

Carmem Selaro, 76. Natural de Quintana (São Paulo). Residia no bairro Barro Branco, em Ribeirão Pires. Dia 8, em Mauá. Cemitério São José.

Vanusa Dias dos Santos, 45. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 8, em Santo André. Cemitério São José.