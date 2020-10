Kelly Key conta como emagreceu 15 quilos durante a quarentena

11/10/2020 | 16:10



Kelly Key vem chamando a atenção ao postar fotos de seu corpo nas redes sociais. Na noite do último sábado, dia 10, a cantora pediu para que seus seguidores enviassem perguntas e a dúvida mais frequente foi sobre seu emagrecimento durante a quarentena. Ela então revelou que o segredo foi continuar com o jejum intermitente e perdeu cerca de 15 quilos:

- Essa minha perda de peso severa veio a partir da quarentena, porque me mantive fazendo jejum intermitente. Sempre fazia de 14 horas, consegui chegar a 16. Tentei chegar a 18, mas era desagradável pra mim. Aí fiquei em 16 horas que já era bom o suficiente.

Ela ainda falou que tinha três refeições no dia, alguns dias apenas duas. Ao ser questionada sobre o que comia, Kelly falou:

- No almoço e no jantar, um prato bem cheio de arroz, feijão, em grandes quantidades. Bastante salada, ás vezes em um prato separado e um grande pedaço de proteína com molho de queijo. Depois dessas duas refeições enormes, muitas vezes eu nem lanchava, mas quando lanchava, era whey com proteína, algumas nozes ou mingau de aveia com proteína. Era sempre assim.