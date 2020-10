11/10/2020 | 15:11



Me atende aí, bebê! Os últimos dias não devem ter sido muito fácil para Andressa Suita que assumiu publicamente o fim do seu matrimônio com o cantor Gusttavo Lima.

E segundo o jornalista, Léo Dias, a loira decidiu que mudaria o número do seu telefone porque não estava mais aguentando tantas mensagens perguntando sobre o término do relacionamento.

E o pior, ela segue incomunicável e simplesmente não avisou ninguém da troca. Eita!